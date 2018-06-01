Генассамблея ООН еще в 2012 году провозгласила 1 июня Всемирным днем родителей с целью напомнить мировой общественности о важности семейных ценностей и роли родителей. Ведь семья — это прежде всего ответственность родителей за будущее своих детей. Внимание и забота родителей формируют характер детей и определяют то, какими они вырастут. Дата празднования была выбрана не случайно, ведь в этот же день отмечаем еще и Международный день детей.

Всемирный день родителей: традиции празднования

Несмотря на то, что Всемирный день родителей существует не так давно, уже появились и традиции его празднования. Так, во многих странах проводятся акции в поддержку прав родителей и детей. Волонтеры и благотворительные фонды проводят сбор средств, вещей и продуктов для малоимущих семей.

Кроме того, в этот день зачастую проводят лекции и конференции, на которых обсуждаются актуальные темы отношений в семье. СМИ публикуют тематические статьи, транслируют передачи и фильмы, посвященные семейным ценностям. Также для детей и родителей организовываются развлекательные мероприятия, конкурсы и соревнования с целью сплотить семью.

Ну, и пожалуй, самое главное в этот день — это собраться в кругу семьи, провести вместе время и сказать друг другу самые важные слова. Скажите своим родителям и детям, что любите и всегда будете поддерживать, поблагодарите за заботу и опеку. И помните, что семья — это самое ценное в нашей жизни.

Читайте также: Международный день защиты детей: чего вы не знали о празднике

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.