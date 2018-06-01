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Телеканал СТБ / «Увага! Діти!»: спецпроект от «Вікна-новини» ко Дню защиты детей

«Увага! Діти!»: спецпроект от «Вікна-новини» ко Дню защиты детей

Телеканал СТБ

1 июня в программе «Вікна-новини» на СТБ стартует спецпроект «Увага! Діти!», приуроченный к Международному дню защиты детей. Ежедневно в цикле сюжетов – серия о самых больших опасностях, которые подстерегают на каждом шагу. Как уберечь ребенка от травматизма и гибели, будут рассказывать корреспонденты Борис Сачалко, Ирина Заславец и Сергей Еременко.

Главное право детей – это, прежде всего, право на жизнь. И именно о его соблюдении пойдет речь в спецпроекте. Украина – лидер по уровню детской смертности и травматизму. Среди стран Европы и СНГ худшие показатели только в России, Казахстане и Молдове.

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Десять лет назад ВОЗ было проведено всемирное исследование травматизма. Выяснилось, что чаще всего травмируются дети или же уже подростки: в возрасте до одного года и от 15 до 19 лет. На первых позициях в этой статистике мальчики. Их гибнет больше.

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«Традиционно больше всего дети травмируются летом. Когда нечем заниматься. Когда нет родительского контроля. Мы начали готовить цикл материалов и поняли, что в Украине не существует системного обучения правилам безопасности. Как, например, в Европе, в США. Там этим занимаются платные институты, существуют дорогие государственные образовательные программы, работают мощные медиакомпании. И у них механизм работает. В Украине дети часто не знают элементарных вещей. Не меньшая беда, что правила игнорируют и сами родители. А их пример главный для ребенка. В цикле материалов «Увага! Діти!» я и мои коллеги не просто хотели показать, чем завершается незнание правил безопасности. Мы хотели рассказать, как предупредить трагедии. Что нужно знать детям и о чем надо рассказывать родителям, чтобы главное право ребенка – право на жизнь – было соблюдено», – рассказывает Борис Сачалко.

Борис Сачалко

Согласно украинской статистике причин детской смертности в результате несчастных случаев, на первом месте – ДТП, затем – вода, в том числе утопления. Немало детей гибнет и от падения с высоты. Еще один печальный столбик статистики – несчастные случаи, вызванные действием дыма, огня и пламени. Это количество погибших от удушения угарными газами и ожогов, несовместимых с жизнью.

На протяжении следующей недели телезрители увидят пять тематических серий о:

  • транспортных несчастных случаях;
  • утоплениях и погружениях в воду;
  • падениях;
  • несчастных случаях, связанных с дымом, огнем, пламенем и током;
  • случайных отравлениях.

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Первая серия спецпроекта «Увага! Діти!» стартует сегодня, 1 июня, в выпусках программы «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00. Следующие пять – с понедельника по пятницу.

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