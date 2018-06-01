Надежда Матвеева и победитель 5 сезона «МастерШеф» Женя Клопотенко отправились вместе на фестиваль уличной еды. Надя просто обожает такие мероприятия: там можно прогуляться, познакомиться с новыми людьми и, главное, вкусно поесть. Женя Клопотенко заметил, что на фестивале чаще всего продают хот-доги и бургеры, а это все уже порядком надоело. Было бы здорово придумать что-то более интересное и нереальное, как любит Женя. Надя Матвеева поддержала эту идею и предложила организовать свой мини-фестиваль от «Все буде смачно» и приготовить разнообразные варианты вкусной и оригинальной уличной еды. А, главное, люди, которые придут к ним, научатся все это готовить! Женя предложил подключить к этой затее Сергея Калинина, который из своих путешествий привозит очень много крутых рецептов фаст-фуда.

Video: Надежда Матвеева и Женя Клопотенко устроят мини-фестиваль уличной еды Надежда Матвеева и победитель 5 сезона Мастер Шеф Женя Клопотенко решили организовать свой мини-фестиваль оригинальной уличной еды от Все буде смачно.