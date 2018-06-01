Сегодня, 1 июня, весь мир отмечает День защиты детей. Не зря этот яркий и добрый праздник припадает на первый день лета. Школа и занятия позади, а это значит, что теперь досуг малышей полностью ложится на плечи родителей. Какие мероприятия пройдут в Киеве в День защиты детей 2018 – читайте в нашем материале.

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Фестиваль полезных вкусностей

2 июня на территории пространства семейного отдыха KACHELI в Гидропарке пройдет «Фестиваль полезных вкусностей». В субботу с 12 часов гостей ждет насыщенная программа фестиваля, в которой и дети, и взрослые смогут себя почувствовать настоящими шеф-поварами и научатся готовить полезные вкусности в домашних условиях.

Кроме того, организаторы проведут серию интересных и познавательных мастер-классов, покажут, как с помощью овощей и крупы можно создать настоящее произведение искусства, и проведут серию квестов для детей. В течение дня на сцене фестиваля будет проходить интерактивная программа с конкурсами и подарками от пространства KACHELI, также всех посетителей ждет выступление юных артистов. Все активности на территории фестиваля будут бесплатными, принять участие в них сможет каждый желающий гость пространства.

Первый Киевский бал

1 и 2 июня на Контрактовой площади пройдет Первый Киевский бал. На два дня это место станет самой большой танцплощадкой в Европе. В программе предусмотрены выступления юных танцоров и мастер-классы от известных хореографов. Также 1 июня не упустите шанс попасть в Книгу рекордов – присоединитесь к тысяче детей, которые будут одновременно танцевать вальс.

Открытие Summer Park

Традиционно в первый день лета открывается детский батутный парк на Лесной. В этом году по случаю открытия запланирован концерт с участием цирковых артистов, музыкантов и аниматоров. Также состоится розыгрыш подарков. Аттракционы в парке рассчитаны на детей любого возраста.

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День здорового ребенка

1 июня, в День защиты детей, на территории Sky Family Park пройдет семейный праздник День здорового ребенка. Вас ждут конкурсы с подарками и выступления юных артистов. Также ваш ребенок может поучаствовать в состязании на лучший рисунок на тему здоровья.

Всеукраинское шествие в защиту прав детей и семей

2 июня в центре Киева пройдет марш в защиту прав детей и семей. Шествие стартует в 11:00 и пройдет по маршруту: Софийская площадь – Владимирский проезд – ул. Михайловская – Майдан Независимости – аллея Героев Небесной сотни – ул. Институтская – ул. Шелковичная – ул. Михаила Грушевского – площадь Конституции.

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