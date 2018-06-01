Что вас ждет в 13 выпуске «Світами за скарбами»

2 июня в 13 эпизоде состоится полуфинал тревел-шоу «Світами за скарбами». Три пары будут бороться за право остаться на проекте. Кто же останется, а кто навсегда покинет «Світами за скарбами»? Подробности читайте в материале.

Итак, пары во Вьетнаме – стране, которая придется по нраву не каждому. Кто-то уже успел сродниться с местным колоритом, а кому-то дивные запахи и причудливая кухня пришлись не по вкусу.

Однако цель всех участников одна – клад. Поэтому в 13 выпуске они будут соревноваться за место в финале, который уже тоже совсем скоро.

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Три пары достойно дошли почти до конца. Именно эти люди преодолели все задания и теперь находятся у самой цели.

Какая же пара покинет «Світами за скарбами» в 13 эпизоде? Узнаете уже в субботу в 23:15.

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