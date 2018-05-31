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Телеканал СТБ / За витриной: СТБ снимает сериал по сценарию Татьяны Гнедаш

За витриной: СТБ снимает сериал по сценарию Татьяны Гнедаш

Телеканал СТБ

Телеканал СТБ приступил к работе над новым сериалом «За витриной», его производством занимается компания Artforms production.  Главный автор сериала –  Татьяна Гнедаш, продюсер – Саша Ткаченко. Премьера состоится на телеканале СТБ весной 2019 года.

По сценарию, предприниматель Андрей Ветров владеет сетью модных магазинов в столице и по всей стране. Молодой красавец – жесткий бизнесмен, завидный жених и любимец роскошных женщин. Но ему не дает покоя бедная провинциалка Галя – незаметная продавщица, которая отчаянно пытается выбиться из нищеты и прокормить двух своих братьев.

«Это история об отважной и сильной девочке, которой в юном возрасте, после смерти родителей, пришлось взвалить на себя непомерный груз ответственности за семью. При этом она стремится состояться как личность, достичь высот в профессии и обрести любовь мужчины своей мечты, рассказывает о проекте продюсер сериала Саша Ткаченко. Это увлекательная история о том, что смелость города берет».

Началу съемок предшествовал долгий кастинг, который продлился 4 месяца. На роль главной героини команда рассмотрела более 150 человек. Так же долго искали и актера для главной роли. В итоге роль Гали исполнит белорусская актриса Елизавета Фалей, а роль Андрея – Сергей Басок.

Кроме того, в сериале задействованы актеры Ксения Мишина, Наталка Денисенко, Константин Данилюк, Андрей Фединчик, Анна Лебедева, Ольга Радчук, Оксана Сташенко, Дмитрий Чернов, Дмитрий Сарансков, Глеб Михайличенко.

«Галя – девушка с добрым сердцем и очень непростой судьбой. У многих бывают ситуации, когда они неуверены в себе, когда опускаются руки. А я своим персонажем хочу показать, что можно пройти через все сложности и быть счастливой!» –  рассказала Елизавета Фалей.

«Андрей Ветров стал для меня одним из самых сложных персонажей. Но благодаря нашему режиссеру-постановщику Миле все получилось. До проекта мы долго общались и обсуждали многие детали, вплоть до того, как Андрей ходит и как смотрит», –  рассказал Сергей Басок.

Главный автор – Татьяна Гнедаш, продюсер – Саша Ткаченко, режиссер-постановщик – Мила Погребиская, оператор-постановщик – Маркиян Конюка, художник-постановщик – Андрей Гречишкин, художник по костюмам – Наталья Степаниева, художник по гриму – Алена Лебедь.

Съемки «За витриной» проходят в Киеве. В картине запланировано 16 эпизодов

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