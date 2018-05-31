Есть новости для поклонников Евровидения. Даты проведения конкурса в 2019 году перенесены. Шоу состоится не в середине, а в конце мая. Почему сместился график Евровидения-2019, узнайте в материале.

Традиционно песенный конкурс проводится в середине мая. Но Израиль, который примет Евровидение-2019, перенес даты.

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Так, в следующем году конкурс состоится в конце мая. Полуфиналы пройдут 21 и 23 мая, а финал – 25 мая.

Скорее всего, Евровидение перенесли, потому что 9 мая Израиль празднует День Независимости. Организаторы пока никак не комментируют изменения.

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Напомним, победительницей Евровидения-2018 стала представительница Израиля Нетта Барзилай, которая представляла свою страну с песней «Тоу».

Представитель Украины на Евровидении-2018 MELOVIN с композицией «Under the ladder» занял на конкурсе 17-е место.

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