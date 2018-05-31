Пост-шоу «Холостяк»-8 раскрывает тайны участниц проекта! Уже завтра, 01.06.2018, в спецвыпуске «Как выйти замуж» зрители узнают, о чем слова Гали заставили задуматься Рождена? Как сложились судьбы других участниц шоу? И главный вопрос: вместе ли Иванка и Рожден?

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В финальном 12 выпуске проекта «Холостяк»-8 Рожден Ануси выбрал Иванку. На прощание Галя сказала ему: «Знаешь, почему у холостяков никогда не складываются отношения с участницами? Они всегда выбирают не тех». О чем эти слова заставили задуматься Рождена? Неужели он действительно выбрал не ту девушку?

Смотреть онлайн Холостяк 2018. Финал. Выпуск 12 от 25.05.2018

Спецвыпуск пост-шоу «Как выйти замуж» расставит все точки над «і». Впервые Рожден Ануси откровенно расскажет, почему в финале он выбрал Иванку и как складываются его отношения с девушкой после проекта.

Не пропустите! Смотрите спецвыпуск пост-шоу «Как выйти замуж» 01.06.2018 в 20:00 на телеканале СТБ!

Video: «Как выйти замуж»: вместе ли Иванка и Рожден вы узнаете в пост-шоу «Холостяк»-8 от 01.06.2018 Пост-шоу Холостяк-8 Как выйти замуж в финальном выпуске от 01.06.2018 расскажет вместе ли Рожден и Иванка