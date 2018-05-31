Клубничный компот на зиму приготовить очень просто. Редакция сайта STB.UA предлагает легкий и быстрый рецепт этого полезного напитка. Воспользуйтесь нашими советами, как сварить компот из клубники, и наслаждайтесь всю зиму вкусом майских ягод!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как варить компот: полезные советы



Ингредиенты (на 5 л компота):

3 кг клубники

2 л воды

600 г сахара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клубничный смузи: рецепт полезного и вкусного напитка

Рецепт приготовления:

Промыть ягоды в холодной воде. Оставить в дуршлаге, чтобы стекла вода. Очистить клубнику от плодоножек и листиков. Подготовить банки для компота. Разложить плоды в десять полулитровых банок. Каждую заполнить на ⅔ от общего объема. Прокипятить сахар с водой, пока он полностью не растает. Залить клубнику горячим сиропом. Накрыть банки жестяными крышками, плотно прижать. Закатывать можно только после стерилизации. Расставить банки в большой широкой кастрюле. Предварительно укрыть дно деревянными дощечками, чтобы банки не лопнули от высокой температуры. Стерилизовать 10 мин., начиная отсчет времени от момента закипания воды. Достать компот из воды. Закупорить. На мягкой, ровной поверхности поставить банки остывать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клубничный сорбет: рецепт в домашних условиях

Полезные советы:

Банки для приготовления компота нужно подготовить заранее.

Существует два способа стерилизации. Первый — помыть банки с содой и кипятить в воде. Второй — чистые банки оставить на время в духовом шкафу. Важно: чтобы тара не лопнула от резкого перепада температур, сначала загрузите банки и только потом включите духовку для постепенного нагревания.

Не забудьте прокипятить крышки!

Чистые банки оставить вверх дном на мягком полотенце до использования.

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ