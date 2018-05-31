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Телеканал СТБ / Григорий Решетник: Рожден будет отличным отцом — моим детям он стал другом

Григорий Решетник: Рожден будет отличным отцом — моим детям он стал другом

Телеканал СТБ

Ведущий проекта «Холостяк»-8 Григорий Решетник рассказал, чем его сыновей покорил главный герой реалити Рожден Ануси. Подробности в эксклюзивном интервью.

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Григорий Решетник и Рожден Ануси

Григорий, в этом году ваша семья снова была задействована в съемках. Как они чувствуют себя в кадре? Ваня уже, наверное, как рыба в воде?

Да, Ване уже не привыкать быть перед камерами, потому на съемочной площадке он чувствовал себя достаточно уверенно. Даже всеми командовал (смеется. – Прим. ред.). Хорошо, что с сыновьями рядом был Рожден — он отлично справляется с детьми и, думаю, будет хорошим отцом.

Почему? Вашим сыновьям он понравился?

Ване с ним было очень интересно — а его заинтересовать, поверьте, непросто. У Димы был дебют на экране, и он справился на отлично. Настоящий мужик должен держать язык за зубами, наверное, потому он промолчал всю съемку (смеется. – Прим. ред.). Но от Рождена не отходил.

Григорий Решетник и Рожден АнусиЕсли Ваня так свободно чувствует себя в кадре, может, пойдет по стопам отца?

Ваня все чаще намекает, что в будущем планирует связать жизнь с телевидением. Спасибо проекту «Холостяк», что Ваня там может раскрывать свои таланты. Ну, и не надо забывать, что наша мамочка – тоже телевизионщик. Правда, давно не была в кадре, потому очень переживала и перед съемками в проекте, и перед пост-шоу. Но справилась прекрасно!

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Кстати, а Кристина делилась впечатлениями, как ей  Рожден, как девочки, как они взаимодействуют с детьми?

Да, она и в эфире об этом говорила. У девушек была большая проблема — прежде всего они думали о себе, а не о Рождене. Как они выглядят, как их покажут. Озадаченные такими мыслями они забывали о главном герое. И тем более о детях на площадке. Но не сразу же все становятся мамами, надо учиться, так что все впереди. Зато Кристине понравилось, как Рожден вел себя с детьми. Она его очень хвалила.

Сыновья реагируют как-то, когда видят холостяка по телевизору?

Да, Ваня сразу достает светящийся меч и начинает кричать: «О, папа, это же мой друг, смотри! Он мне меч подарил». Рожден тоже часто спрашивает, как Ванюша. А Диме еще надо подрасти, чтоб попасть в эту тусовку (смеется. – Прим. ред.).

Смотреть онлайн Холостяк 2018. Финал. Выпуск 12 от 25.05.2018

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