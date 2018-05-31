Выступление Джамалы заняло шестую позицию в рейтинге самых лучших выступлений на Евровидении за последние 10 лет. В голосовании принимали участие более семи тысяч телезрителей. Подробности читайте в материале.

По завершению 63-го финала Евровидения на официальном сайте международного песенного конкурса появился рейтинг лучших выступлений участников за последние 10 лет.

По мнению телезрителей, выступление в 2017 году представительницы Украины Джамалы с песней «1944» заслуживает шестой строчки в списке.



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Любопытно, что шоу победительницы Евровидения-2018 Нетты Барзилай с композицией «Тоу» заняло третью позицию.

Победительницей этого рейтинга стала Лорин, которая представляла Швецию в 2012 году с песней «Euphoria».

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