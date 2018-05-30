«Я соромлюсь свого тіла»-5: что ждет зрителей в финальном выпуске сезона?

Уже завтра, 31 мая, зрители увидят 18 выпуск 5 сезона «Я соромлюсь свого тіла». Последний эпизод этого года побьет сразу несколько рекордов: 12 пациентов получат шанс на здоровое будущее, врачи проведут сразу 7 хирургических вмешательств, в том числе – долгожданную и спасительную операцию для Вани Павлюка, а также – операцию на сердце, во время которой пациент будет в сознании. И это еще не все! Подробнее в материале.

В финальной программе продолжатся истории сложнейших пациентов проекта – Вани Павлюка, Ярославы Осипенко и Татьяны Лапченко.

Таня, которая дважды победила рак и поборола лимфостаз, придет к онкологу на контрольное обследование. Однако порадуют ли ее новые результаты?

Ярослава, которой в начале года установили титановую челюсть, начнет сложный путь к протезированию зубов. Но как раз ее сверхсовременная титановая челюсть и накладывает на врачей определенные ограничения. И специалистам придется изрядно постараться, чтобы их обойти.

А вот Ваня Павлюк столкнется сразу с несколькими испытаниями. Во-первых – ампутация второй руки, опухоли на которой могут стать злокачественными. Во-вторых – сложная реабилитация. И в-третьих – личное знакомство с бионическим протезом, которого он так долго ждал!

Чудо техники придет на помощь и Максиму Дьяченко. Пятилетний мальчик почти ничего не слышит, и ему вставят кохлеарный имплантат, чтобы он смог научиться говорить. А другая маленькая пациентка – 3-летняя Оля Кочук – начнет серию операций по разделению пальчиков, срощенных с рождения.

Также зрители узнают об успехах Саши Шаповалова, который изо всех сил пытается восстановиться после травмы позвоночника, и Любови Красуляк – женщины с паническим страхом стоматологов. А вот Виктория Маньковская – пациентка с 2 кг геля в каждой груди – не на шутку удивит Людмилу Шупенюк. Женщине сделают аккуратный и красивый новый бюст, но… она хотела совсем другого.

С похожей проблемой обратится и гостья с Востока по имени Замира. Под страхом смерти она сбежала от семьи, чтобы поехать в Украину и пообщаться с медицинскими специалистами, которым верит. И ее проблема шокирует даже опытных врачей.

Не менее впечатляют цифры статистики, которая заставила ведущих провести очередной эксперимент. Екатерина Безвершенко и Валерий Ославский будут разбираться с проблемой, являющейся причиной 30% смертей в нашей стране и которой страдают как минимум 700 тысяч человек. Это – алкоголизм. Думаете, вас эта проблема не касается? А меру вы знаете? Если нет – смотрите внимательно, будет интересно!

Не пропустите финальный 18 выпуск «Я соромлюсь свого тіла»-5 завтра в 20:00 на телеканале СТБ!

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