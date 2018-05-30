С 17 по 31 мая в столичном Центре украинской культуры и искусств проходит первая уникальная фотовыставка с героями медицинского реалити «Я соромлюсь свого тіла». В рамках фотопроекта можно бесплатно посетить интересные и полезные лекции от спикеров СТБ. Так, Валерий Ославский, ортопед-травматолог и бессменный ведущий «Я соромлюсь свого тіла», рассказал о том, какие права имеет каждый украинец, обращаясь за медицинской помощью, а также как выбрать врача и построить с ним эффективную коммуникацию. Читайте советы и смотрите видео!

Валерий Ославский начал беседу с одной из самых актуальных тем: что вы можете и не можете в борьбе за свое здоровье в рамках правового поля. Оказывается, каждый украинец имеет право на:

оказание профессиональной качественной медицинской помощи;

предоставление информации о диагнозе, методах лечения, его положительных и отрицательных последствиях;

предоставление информации о медицинском учреждении и специалистах, которые оказывают услугу или помощь;

предоставление сертификатов, лицензий, документов, подтверждающих уровень аккредитации.

По словам Валерия Ославского, если хотя бы один из пунктов выполнять отказываются, пациенту лучше встать и уйти. Ведь в таком случае не только нарушаются ваши права, но и может пострадать здоровье: нет гарантии качества получаемых услуг.

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Что очень важно: по закону вы имеете право сами выбирать врача. Если раньше каждый гражданин был территориально привязан к одному медучреждению, то сегодня решение, где и у кого лечиться, можно принимать самостоятельно. Для этого нужно написать заявление на имя главного врача той больницы, в которой вы хотите получить помощь. Другое дело – выбор хорошего и надежного доктора.

«Помните о том, что уважающий себя врач никогда не позволит себе встретить вас сидя, – поделился Валерий Ославский. – Врач, который себя уважает, никогда не позволит себе сидеть, когда вы стоите и рассказываете о своей проблеме. Если вы это видите – все, нужно уходить. Человек, который общается с вами о вашей болезни, не может обращаться к вам на «ты» – только на «вы». Врач должен не только вас выслушать, но и задать 5–6 наводящих вопросов, чтобы сориентироваться в проблеме.»

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Также ортопед-травматолог отметил, как важно уважительное отношение к пациенту со стороны доктора. Настоящий профессионал будет относиться к вам уважительно, несмотря на усталость и недосып, и вы должны это почувствовать.

Узнайте больше из видео:

Video: Валерий Ославский рассказал, как выбрать врача Валерий Ославский, ортопед-травматолог и бессменный ведущий «Я соромлюсь свого тіла», рассказал о том, какие права имеет каждый украинец, обращаясь за медицинской помощью, а также как выбрать врача и построить с ним эффективную коммуникацию. Читайте советы и смотрите видео!

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