4 июня в эфире СТБ состоится премьера захватывающего сериала «Пелена» производства кинокомпании «Киевтелефильм». На протяжении 10 эпизодов (с понедельника по пятницу в 19:00) зрители будут наблюдать за тем, как отчаянная журналистка борется за справедливость, правосудие и, конечно же, искреннюю любовь.

По сюжету, в любовном треугольнике оказываются Оксана, Кирилл и Валерий. Оксана – журналистка, специализирующаяся на громких коррупционных скандалах. Кирилл – следователь по особо тяжким делам, которому эта самая журналистка изрядно портит жизнь. На первый взгляд, они враги, а на самом деле – супруги на грани развода.

Из-за своего расследования Оксана вновь попадает в эпицентр масштабного скандала и окончательно ссорится с мужем. В качестве наказания ей предстоит на пару месяцев залечь на дно, работая корреспондентом местной газеты «Вечерняя Пелена».

Здесь она знакомится с главой района – молодым и перспективным Валерием Камышевым. А также узнает, что тихая Пелена хранит на удивление много секретов, связанных с коррумпированным экс-главой Райхелем.

Не удержавшись от любопытства, Оксана начинает расследование. Однако, забравшись вглубь запутанной истории, понимает, что одной ей не справиться. Узнав о проблемах жены, Кирилл отправляется к ней на помощь, тем самым мешая ее зарождающимся отношениям с Валерием. Симпатия к порядочному и мужественному главе района становится пеленой в глазах девушки.

В ролях: Владимир Горянский, Александра Булычева, Алексей Тритенко, Андрей Чадов, Олеся Жураковская, Лев Сомов, Ирина Мак и другие.

Режиссер: Валерий Ибрагимов

Автор сценария: Яна Романенко

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