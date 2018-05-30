Куда пойти в Киеве на выходных 2-3 июня 2018 года

Все думаете, как встретить лето? Редакция сайта СТБ знает самые уютные и одновременно веселы способы это сделать. Афиша самых ярких мероприятий столицы уже у вас в руках. Подробности читайте в материале.

Концерт MELOVIN’a

Bel Etage

2 июня

Хотите вживую послушать исполнение представителя Украины на Евровидении-2018? Тогда большой концерт MELOVIN’a для вас. Музыкант исполнит свои лучшие хиты, обрадует фанатов ярким шоу и как всегда подарит много позитивной энергии. Не пропустите это мероприятие, чтобы начать лето в нужном ритме.

Цена: от 850 грн.

Книжный арсенал

ул. Лаврская, 10

30 мая – 3 июня

Около 200 украинских писателей и около 100 гостей. На мероприятии вы окунетесь в настоящий мир книг, творчества и пахучих страниц. Что еще нужно для спокойных культурных выходных? Приходите, чтобы первыми познакомится с книжными тенденциями и лично познакомиться с авторами некоторых произведений.

Цена: 35-400 грн.

Читайте также: День вышиванки 2018: традиции и особенности праздника в Украине

Фестиваль вина

ул. Межигорская, 82

2-3 июня

Любители вина и просто хорошего отдыха – ликуйте. На этом мероприятии будет не только вкусное белое и красное, но и множество сыров и других вкусных блюд. Продегустировать и насладиться вкусном в компании друзей – чем не идеальное начало лета? Вы узнаете разновидности и типы приготовления вина, научитесь его различать и просто наслаждаться богатым вкусом этого напитка.

Цена: от 250 грн.

Фестиваль архитектуры для детей Archikidz

ул. Дорогожицкая, 1

2-3 июня

Archikidz – это международное движение фестивалей. Здесь пропагандируется наука в целом и наука для самых маленьких. С раннего возраста важно прививать детям любовь к познанию природы и мира науки. На мероприятии с детьми будут настоящие профессионалы. Вашим чадам расскажут и покажут много интересного, так что не пропустите.

Цена: 250 грн.

Читайте также: Международный день семьи: история праздника и поздравления

Выставка пионов

Ботанический сад имени Гришка

3 июня

Приходите в столичный ботанический сад, чтобы насладиться запахом благоухающих пионов. Любимые цветы июня. Что еще может порадовать глаз, как не огромное количество разных видов пионов. Коллекционеры и просто любители прекрасного, обязательно приходите и своими глазами посмотрите на эту красоту!

Бесплатно

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.