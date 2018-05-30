Какие новинки кино в июне 2018 стоит посмотреть? Конечно, в первый месяц лета хочется побольше времени проводить на улице. Но что делать когда на экраны выходит столько интересных и долгожданных фильмов? Конечно же хватать поп-корн, колу и идти в зал! Читайте киноафишу кинотеатров Киева от редакции сайта СТБ и вы узнаете, какие новинки кино выйдут на экраны кинотеатров в июне 2018.

Мир Юрского периода 2

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Страна, год: США, 2018

Продолжительность: 128 минут

Пятый фильм из серии «Парк Юрского периода». После событий предыдущей картины прошло четыре года. Жители бывшего парка Юрского периода, динозавры, свободно бродят по острову Нублар. Древний вулкан, спавший под островом много лет просыпается и угрожает всему живому. Клэр Дэринг, работавшая менеджером парка развлечений обращается к бывшему возлюбленному Оуэну Греди, чтобы вместе спасти динозавров от исчезновения.

Мир будущего

Жанр: фантастика

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 90 минут

Постапокалиптический мир. Юный герой решает покинуть последний безопасный уголок на земле – Оазис, для того, чтобы достать лекарства для своей умирающей матери. Он отправляется в путешествие по полному опасностей мрачному миру Пустоши в компании робота-телохранителя. Весь путь его преследует подосланный убийца. В фильме снялось несколько отличных актеров, например Мила Йовович и Джеймс Франко.

8 подруг Оушена

Жанр: криминал

Страна, год: США, 2018

Продолжительность: 110 минут

Дэбби Оушен, сестра Дэнни Оушена досрочно выходит из тюрьмы. Все пять лет проведенные за решеткой она разрабатывала план величайшего ограбления. Украсть она планирует 150 миллионов долларов в бриллиантовом ожерелье, которое принадлежит актрисе Дафне Клюгер. В нем она должна появится на ежегодном благотворительном балу «Мет Гала» в Нью-Йорке. Чтобы совершить ограбление Дэбби кооперируется с лучшими представительницами криминального мира. Смотреть стоит хотя бы ради актерского состава. Где еще увидишь Сандру Буллок, Кейт Бланшетт, Хелену Бонем Картер, Рианну и Энн Хэтэуэй в одном фильме?

Суперсемейка 2

Жанр: семейный, комедия, боевик, приключения

Страна, год: США, 2018

Продолжительность: 118 минут

Действие второго мультфильма начинается в тот момент, на котором закончился первый. Семья пытается вести тихую и спокойную жизнь, не привлекая к себе внимания. Богатый бизнесмен и поклонник суперсемейки Уинстон Девор мечтает прославить их на весь мир и организовывает рекламную компанию. Небывалой популярности набирает мать семейства миссис Эластика, ее лицо на всех телеканалах и бигбордах. Домашнее хозяйство и детей берет на себя глава семьи Боб Парр, он же мистер Исключительный. Ситуация усложняется и тем, что новый суперзлодей разрабатывает блестящий и опасный план и суперсемейке придется снова работать сообща чтобы спасти мир.

Oscar Shorts 2018

Жанр: фестивальное кино

Страна, год: Франция, Венгрия, Швейцария, Испания, 2018

5 лучших короткометражных фильмов по версии премии Оскар. Каждый из них прошел путь от локального жюри в своей стране до одобрения 5200 киноакадемиками. В рамках Oscar Shorts 2018 вы сможете посмотреть их все вместе.

Программа:

Немое дитя (Великобритания)

Фильм рассказывает о девочке, которая родилась глухой.

WATU WOTE: ВСЕ МЫ (Германия, Кения)

В течение многих десятилетий Кения подвергалась нападкам террористов, вместе с этим росла напряженность и недоверие между мусульманами и христианами.

Мой племянник Эммет (США)

Двое расистов хотят убить 14-летнего мальчика. На защиту становится его 64-летний дядя Моз Райт.

Начальная школа Де-Калб (США)

Основано на реальной истории о звонке в службу 911 во время инцидента со стрельбой в школе.

11 часов (Австралия)

Сумасшедший пациент психиатра считает, что на самом деле он — доктор.

В темноте

Жанр: триллер

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 110 минут

Главная героиня фильма – слепая пианистка Софи становится невольным свидетелем убийства. Сквозь слух она смогла полностью воспроизвести картину преступления и ей впервые стало страшно и не понятно как жить дальше. Прокручивая у себя в голове услышанное снова-снова Софи прониклась мольбами жертвы и решила мстить.

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