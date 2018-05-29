Дети смогли объединить весь город в желании выиграть конкурс, призом в котором стал концерт любимой группы. 10 апреля группа Pianoбой презентовала эмоциональный клип на песню “Все, що тебе не вбиває” – метафорическую историю о травле (буллинге) подростка в школе. Видео стало вирусным в школьной среде. Многие социальные программы взяли его за основу своих антибуллинговых кампаний. А звезды после выхода клипа по-своему поддержали тему флешмобом #всещотебеневбиває: о своих историях травли рассказали Джамала, Евгений Кошевой, Анна Завальская, Наталья Гарипова, Фагот, Open Kids и многие другие.

«В процессе съемок стихийно возникла идея поддержать детей и подростков не только песней и клипом. Мы придумали подарить концерт на последнем звонке той школе, которая больше всего этого бы хотела – победитель должен был набрать максимальное количество комментариев под видео с указанием города и номера школы от уникальных пользователей», – говорит Дмитрий Шуров.

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15 мая был определен победитель. Им стала школа №4 города Стрый, которая была самой активной среди более чем 16 тысяч учеников других школ Украины (в пятерку лидеров, кроме Стрыя, вошли две школы Тернополя, Днипра и Мукачево).

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Это значит, что ученики настолько хотели победы, что подключили не только родственников и друзей, но и множество случайных жителей города Стрый, показав Украине, как надо объединяться для достижения цели.

Группа Pianoбой впервые сыграла не только в школе, но и в 10 утра. И впервые выходила на сцену сразу после исполнения государственного гимна. Шуров и компания получили от учеников школы множество замечательных рисунков и подарков, среди которых был огромный торт с пианино от 11-го класса, цветы-конфеты и целая стена теплых слов и благодарностей от родителей, которые тоже эмоционально отплясывали весь концерт. А школьная администрация угостила команду Pianoбой вкусным школьным завтраком и обедом. Все остальные затраты на проведение концерта – транспорт, звук, сцена, персонал – взяла на себя группа Pianoбой.

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