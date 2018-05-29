Олег Винник посвятит концерт памяти своей матери

Украинский певец, кумир многих женщин Олег Винник потерял родного человека. Умерла 80-летняя мама артиста.

«Мама всегда была веселым человеком, душой компании, любила петь. В последнее время она сильно болела. Пару дней назад сказала мне: не переживай, мне уже лучше, но мои дни подходят. А еще пожелала, чтобы я всегда был здоров, счастлив и никогда не отменял ни одного концерта в своей жизни. Поэтому сегодня все песни я буду петь для своей матери», – говорит певец.

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Сегодняшний концерт на Тернопольском городском стадионе Олег Винник посвятит памяти своей матери.

Артист добавил, что дарить счастье людям – это его ноша. И он с честью будет нести свой крест.

Мама Олега Винника ушла в понедельник, 28 мая. Причина смерти пока не оглашается.

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Редакция сайта СТБ приносит свои соболезнования артисту и его семье.

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