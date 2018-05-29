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Телеканал СТБ / Лунный календарь стрижек на июнь 2018 года

Лунный календарь стрижек на июнь 2018 года

Телеканал СТБ

Лето – время экспериментов! Со стилем, макияжем и, конечно, волосами. Если вы планируете обновить прическу, но не знаете, какие дни подходят для этого лучше всего, загляните в лунный календарь стрижек на июнь 2018 года. Звезды подскажут, когда можно решаться на кардинальные перемены, а в какие дни желательно удержаться от стрижки или окрашивания. Больше полезного расскажет наш лунный календарь стрижек на июнь.

лунный календарь стрижек на июнь

Дорогостоящие маски и шампуни, сыворотки и флюиды, салонные процедуры и прочие ухищрения, на которые идут девушки, чтобы преобразить свои волосы, могут не оказывать никакого эффекта. А все из-за того, что день, который вы выбрали для похода в парикмахерскую, неблагоприятен согласно лунному календарю.

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Благоприятные дни для стрижки в июне

Лучшим для стрижки считается период убывающей Луны: прическа, сделанная в этот день, надолго сохранит форму. Если же вы стремитесь отращивать волосы, отдавайте предпочтение дням растущей Луны.

Лунный календарь стрижек на июнь – благоприятные дни: 1, 2, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30 июня.

При этом окрашивание рекомендуется планировать, когда Луна находится в Деве (18 и 19 июня) и Весах (20 и 21 июня). В полнолуние стоит задуматься об укреплении волос для улучшения их роста. Поэтому 28 июня можно записаться на специальные салонные процедуры или побаловать локоны в домашних условиях – приготовить натуральную маску, сделать обертывание и массаж кожного покрова головы.

лунный календарь стрижек на июнь 2018

Неблагоприятные дни для стрижки в июне

Пока Луна находится в Водолее (3, 4 и 5 июня), вы можете рискнуть посетить парикмахера. Этот период считается нейтральным, поэтому ни существенной пользы, ни ущерба визит к мастеру не принесет. А вот с убывающей Луной в Раках (6, 7, 8 июня) стоит быть поосторожнее. Волосы в эти дни непослушны, будут плохо поддаваться любым манипуляциям, так что добиться желаемого результата вряд ли получится.

Неблагоприятные дни для стрижки и окрашивания волос в июне: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16,  22, 23, 24, 27.

Не забывайте про наш лунный календарь стрижки волос на июнь, и тогда поход в парикмахерскую никогда не обернется для вас разочарованием!

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