Ведущий романтического реалити «Холостяк»-8 Григорий Решетник рассказал, как едва не сорвалась их семейная поездка на Бали. Читайте подробности.

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В минувшую пятницу, 25.05.2018, состоялся долгожданный финал реалити «Холостяк»-8 с Рожденом Ануси. В этом сезоне о том, кто из девушек стала его избранницей, главный герой рассказал на острове Бали. По традиции семья ведущего проекта отправилась туда полным составом – теперь уже вчетвером. Для Димы Решетника это был первый длительный перелет. И дался он ему нелегко.

– В свое время Ваня тоже впервые полетел так далеко именно на финал «Холостяка», – вспоминает Григорий Решетник. – Это был остров Самуи. Тогда нам это далось гораздо проще. Накануне вылета на Бали Дима сильно заболел, три дня температурил. На свой страх и риск мы приняли решение лететь и запаслись большой аптечкой. В такси, по дороге в аэропорт, Диме стало нехорошо, и мы прямо на Бориспольскую трассу вызвали ему скорую. Врачи сказали нам принимать решение – лететь или не лететь. Рядом сидел Ваня, который то и дело повторял: «Папа, мама, полетели на море». Опять-таки, на свой страх и риск мы решили лететь.

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К счастью, как только Решетники сели в самолет, малышу стало намного легче, а по прилету на Бали от болезни и вовсе не осталось следа.

– Вот и не верь после этого, что путешествия лечат, – говорит Григорий. – А дальше мы гуляли, веселились, Дима часто общался с Рожденом, так как мы жили рядом, купался и наслаждался жизнью. Так что не бойтесь путешествовать с детьми. Ваня вот уже снова хочет улететь куда-то, желательно на Мальдивы. Туда мы пока вряд ли полетим, но к морю этим летом точно отправимся.