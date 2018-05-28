Гороскоп на неделю с 28 мая по 4 июня 2018 года

Последние дни мая и начало лета обещают быть жаркими во всех смыслах. Что приготовили звезды именно вам, читайте в нашем гороскопе на неделю с 28 мая по 4 июня.

Овен

Не спешите! Принимать решения, делать выводы – да вообще, спешить не стоит: все может измениться в минуту. Потому будьте бдительны, чтобы не упустить момент для решительных действий.

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Телец

Вокруг вас – тысячи соблазнов. Звезды испытывают вас, крепитесь! За яркой оберткой может оказаться пустота, делайте выбор осознанно.

Близнецы

На этой неделе вы получите помощь, откуда не ждали. Все дела будут спориться, если вы приложите к этому усилия и – самое главное – очень захотите. Наступает ваше время, хватайте удачу за хвост!

Рак

В вашем омуте завелись черти! Присмотритесь внимательнее к окружению, кто-то может подложить вам свинью.

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Лев

Ждите сюрпризов и приятных новостей. Эта неделя обещает быть очень насыщенной и интересной.

Дева

На этой неделе вашего внимания будут добиваться постоянно: дома, на работе, даже на улице. Сохраняйте спокойствие и доброжелательность, и это принесет приятные плоды.

Весы

Звезды приготовили вам сюрприз: на этой неделе принимать решения будет проще, чем когда-либо. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие!

Скорпион

Ваши эмоции слишком разыгрались, постарайтесь взять себя в руки. Иначе рискуете упустить что-то важное, ценное. Постарайтесь больше бывать на свежем воздухе.

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Стрелец

Стрельцам на этой неделе придется туго: вас будут неправильно понимать, и это может испортить все, что вы так долго готовили. Не унывайте, со всеми иногда случаются неприятности. Сделайте себе что-то приятное, побольше гуляйте или проведите время наедине с собой.

Козерог

Вас на этой неделе будет преследовать успех во всем. Чем не повод наконец сделать то, что давно откладывали?

Водолей

Звезды обещаю Водолеям спокойную неделю. Но не стоит слишком расслабляться – это только передышка перед новыми испытаниями, так что запасайтесь силами и терпением.

Рыбы

Эту неделю Рыбам желательно провести в кругу семьи. Не стоит планировать поездки и путешествия, разве что выезд всей семьей. Постарайтесь сделать приятное домашним, это не пройдет незамеченным и принесет плоды в будущем.

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