Cегодня на СТБ выйдет двенадцатый выпуск мистического реалити «Битва экстрасенсов». Совсем скоро зрители узнают имя победителя! Тройку лучших – Евгения Медовщикова, Феклу и Каина Крамера – отделяют от долгожданного события считанные испытания. Герои реалити в последний раз получат возможность проявить свои способности и завоевать зрительские голоса.

Ясновидящие традиционно встретятся с двумя непростыми испытаниями. В первом экстрасенсам придется сражаться в два этапа: сначала из восьми приглашенных героев составить пары и определить, чем эти люди связаны… А затем найти ту пару, в которой один человек обязан второму собственной жизнью! Сильнейшие участники 18 сезона по-настоящему удивят! Но почему Каин Крамер выйдет на съемочную площадку с шампанским? Неужели он так уверен в своей победе?

Также тройка финалистов отправится на расследование, где попытается помочь семье, в которой маленькая девочка серьезно болеет на великие церковные праздники! Причем это не обычные простуды… После того, как девочка впала в кому, она не может ходить, а врачам не удается обнаружить никаких болезней. Пугает семью и тот факт, что старший ребенок утверждает, будто видит в доме покойную бабушку и множество мертвых людей. Но неужели покойная женщина устроила в доме родных кладбище? Ответы на эти и другие вопросы уже сегодня, в 19:00, на СТБ.

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