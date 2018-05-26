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Телеканал СТБ / Троицкая родительская суббота 2018: что можно и нельзя делать, обычаи и традиции

Троицкая родительская суббота 2018: что можно и нельзя делать, обычаи и традиции

Телеканал СТБ

Что можно и нельзя делать на Троицкую родительскую субботу 2018? Какие традиции и обычаи на троицкую родительскую субботу следует соблюдать? Читайте наш материал.

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Вселенская Троицкая родительская суббота в 2018 приходится на 26 мая. В этот день православным христианам принято поминать и молиться за всех усопших, потому она и названа вселенской, всеобъемлющей. Конечно, каждому из нас ближе свои предки, потому многим достаточно навестить кладбище, украсить могилы родственников свежей зеленью (отсюда и украинское название Троицы – Зелені свята).

Кого поминают на Троицкую родительскую субботу?

Но в церкви на Троицкую родительскую субботу кроме родных поминают всех когда-либо живших и умерших христиан. Каждый из них собственной верой вложил свою лепту, заложил кирпичик в строительство Царства Божиего, которое установится на Земле после Второго пришествия Христа. Тогда же и все мертвые оживут. Потому очень важно выделить несколько дней в году, когда и священнослужители, и простые прихожане показывают молитвой и службой, словом и делом, что о мертвых помнят и ждут их возвращения. Вселенская Троицкая родительская суббота – самый важный из подобных дней.

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Троицкая родительская суббота – что нельзя делать

Не стоит превращать поминовение усопших родственников в банкет. Неплохо собрать вместе семью, но тщательно подбирайте темы для разговора, чтобы, с одной стороны, избежать конфликтов, с другой – не удариться в сплетни, пустые разговоры и праздное веселье. Нельзя употреблять алкоголь.

Если вспомнить славянские традиции, корнями уходящие в языческие времена, считается, что стоит быть осторожными на природе.

Нельзя ходить в лес и купаться в водоемах – особенно в одиночку! Считалось, что именно суббота перед Троицей — день разгула нечистой силы, русалок, которые могут погубить неосторожного человека.

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Запреты насчет воды касались и хозяйства – нельзя стирать и полоскать белье. Также нельзя шить и прясть, иметь дело с острыми предметами, как и во многие другие православные праздники.

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