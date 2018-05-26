«Один за всіх»-11: что ждет зрителей в шестнадцатом выпуске

Уже завтра, 27 мая, в эфир выйдет 16 выпуск «Один за всіх». Жители села Андрияшевка в Сумской области случайно обнаружили в заброшенном доме жуткую находку – мертвого младенца. Новорожденная девочка была закутана в лохмотья и спрятана на полке стола. У малышки не было ни единого шанса на спасение: тряпки не давали ей дышать, а пуповина вообще не была перевязана. Кто и почему так жестоко повел себя с малышом, предстоит выяснить Дмитрию Карпачову в новом эпизоде. Подробнее – в анонсе.

Обнаружив новорожденного, шокированные соседи вызвали скорую. Едва взглянув на посиневшее тело девочки, врачи заключили, что она мертва. Однако остался вопрос: родился ли ребенок уже бездыханным или смерть наступила позднее?

В таком равнодушном обращении с младенцем соседи сразу же заподозрили 32-летнюю Елену Ткаченко. Теперь возмущенные произошедшим жители села со дня на день грозятся совершить самосуд над горе-матерью, а она уверена, что никакого наказания не заслуживает.

Как получилось, что за все 9 месяцев никто не заметил, что Елена беременна? Кто отец ребенка? А главное – родился ли малыш живым?

Узнайте завтра в 21:20 в 16 выпуске «Один за всіх» на телеканале СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ