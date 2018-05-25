Выпускной — самое долгожданное событие в жизни школьника. И если парням достаточно подобрать костюм, то девушки к вопросу создания праздничного образа относятся очень серьезно. Необходимо продумать каждую деталь. Особое внимание стоит уделить мейкапу. Какой макияж сделать на выпускной 2018? Читайте в нашей статье, как подобрать мейкап на выпускной 2018 для карих, зелёных, серых и голубых глаз.

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Главный тренд 2018 года – натуральность. Именно она выгодно подчеркнёт юность и нежность девушки. Предполагается минимальное использование косметики. Достаточно сделать ровный тон и нанести тушь для ресниц.

Если же вы любительница яркого мейкапа, когда же, как не на выпускной, можно позволить себе поэкспериментировать? Но не забывайте, что макияж на выпускной должен гармонировать с платьем. Согласитесь, нежное розовое платье будет странно выглядеть с дерзким smoky-eyes.

Чтобы ваш макияж на выпускной был идеальным, стоит придерживаться нескольких правил:

Прежде всего перед торжеством необходимо хорошо выспаться, ведь усталость скрыть не поможет ни одно косметическое средство. Кожу следует подготовить с вечера: очищающая маска и увлажняющий крем помогут вашей коже выглядеть с утра свежо и привлекательно.

Использовать нужно только проверенную косметику хорошего качества. Вы же не хотите, чтобы праздник омрачила внезапная аллергическая реакция на лице?

Экспериментировать с образом лучше заранее. Как правило, макияж, нанесённый в спешке, не получается удачным.

При выборе макияжа нельзя забывать и «золотое правило» – акцент должен быть на что-то одно: либо на глаза, либо на губы.

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При выборе мейкапа необходимо помнить: разному цвету глаз подходят разные цветовые гаммы. Рассмотрим варианты макияжа для девушек с разным оттенком глаз.

Макияж для голубых глаз

Обладательницы голубых глаз ассоциируются с чистотой и невинностью. Соответственно, чтобы не разрушить образ, тени стоит выбирать светлые. Подойдут серебристые, нежно-коричневые, золотистые, бирюзовые или сиреневые тона.

Если же вы хотите более яркий мейкап, смело делайте стрелки. Но не классические, а тёмно-серых тонов, слегка растушеванные. Это придаст взгляду глубину.

Макияж для зелёных глаз

Девушкам с зелёными глазами можно смело экспериментировать с любыми тёплыми оттенками. Идеально подойдут тёмно-коричневые, серые, коралловые и золотистые.

Модные в этом году цветные подводки также отлично смотрятся на зеленоглазых девушках, особенно фиолетовые, красные либо изумрудные.

Макияж для серых глаз

Если же вы обладательница серых глаз, вам не составит труда придать им эффектности и выразительности. Ведь с серыми глазами гармонично смотрятся многие цвета. Стоит помнить правило: холодные оттенки делают такие глаза более серыми, а тёплые сделают их более голубыми.

Идеально смотрятся персиковые, песочные и серебристые тени. Рекомендуют также делать более выразительными брови. Это поможет подчеркнуть взгляд.

Макияж для карих глаз

Девушкам с карими глазами повезло больше остальных – они считаются самыми удачными относительно выбора косметики.

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Однако, под разные оттенки карих глаз рекомендуют подбирать свой, наиболее подходящий цвет. Черноглазым девушкам идеально подойдёт smoky-eyes. Его можно сделать как в коричневых, так и в бордовых либо сливовых оттенках.

Для светло-карих глаз больше подойдут золотистые либо зелёные тени.

В вопросе выбора туши нужно быть особенно внимательными: желательно, чтобы она была угольно-чёрной. Это придаст ресницам больший объем. Для лёгкого макияжа достаточно подобрать помаду нежного оттенка, подойдёт персиковая, либо нюдовая.

Надеемся, наша подборка и советы помогли вам определиться, какой же макияж сделать на выпускной 2018!

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