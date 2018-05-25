Выпускной – особенный праздник в жизни каждой девушки! Если вы еще не определились, какой маникюр сделать на выпускной 2018 – самое время найти идеальный вариант.

Если парням на выпускном вечере достаточно выглядеть презентабельно, для девушек… это настоящий звездный час! Эффектный наряд, аксессуары, прическа, макияж и, само собой, праздничный маникюр. Смотрите идеи того, какой маникюр сделать на выпускной, в нашей фотоподборке.

Нюдовый маникюр на выпускной

Спокойный нюд – универсальный и стильный вариант. Казалось бы, что может быть проще? Нежные пастельные оттенки дополнят любой образ, подчеркнув вашу изысканность и женственность. Независимо от того, какой наряд вы выбрали, нюдовый маникюр будет смотреться изящно и органично. Также присмотреться к такому варианту следует обладательницам яркого, усеянного пайетками или блестками платья: нейтральный маникюр не будет делать лишний акцент.

Если же естественный маникюр вам нравится, но кажется слишком банальным для такого ответственного праздника, разнообразьте его стразами, бусинами и прочей фурнитурой.

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Зеркальный маникюр на выпускной

Добавить блеск и шик в ваш образ позволит зеркальный маникюр. Металлик, золото, пудровый оттенок, а может синий или черный? Такая идея маникюра на выпускной многим модницам придется по душе.

Лунный маникюр на выпускной

Лунный нейл-арт также станет оригинальным дополнение вечернего наряда. Вместо привычных лунок, в зоне кутикулы могут красоваться стразы, блестки и небольшие рисунки. Определитесь с необходимой вам палитрой оттенков, и смело отправляйтесь к мастеру.

Градиентовый маникюр на выпускной

Градиент на ногтях выполняется разными техниками, но всегда смотрится эффектно и свежо. Не забывайте, палитру цветов вы можете выбрать на свой вкус.

Геометрический маникюр на выпускной

Геометрические формы на ногтях способны стать изюминкой вашего образа.

Хотите более яркий вариант? Смотрите фото ниже.

Также не забывайте, что классика всегда актуальна: французский маникюр, изысканно красный, глянцевое и матовое покрытие однотонного лака.

Надеемся, мы помогли вам решить, какой маникюр сделать на выпускной 2018. Пусть ваш праздник будет незабываемым!

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