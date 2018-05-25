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Телеканал СТБ / День Киева 2018: программа мероприятий и дата празднования

День Киева 2018: программа мероприятий и дата празднования

Телеканал СТБ

Последний месяц весны ежегодно напоминает украинцам о многих важных датах, в число которых входит и день рождения столицы. Когда отмечается День Киева в 2018 году? Узнайте в нашем материале!

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Когда день Киева 2018

Когда день Киева в 2018 году – актуальный вопрос, ведь ежегодно дата праздника меняется. Свой день рождения по давней традиции столица отмечает в последнее воскресенье мая. В 2018 году масштабный праздник приходится на 27 мая.

В этом году на праздничные выходные выпадает проведение масштабных международных футбольных событий – финалов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, а также Фестиваля чемпионов, который пройдет с 24 по 26 мая. Праздничный концерт, посвященный Дню Киева, состоится 27 мая.

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24 мая на Майдане Независимости жителей и гостей столицы ждет официальное открытие Фестиваля чемпионов. Организаторы обещают тематические фотозоны, различные активности, выступления звезд отечественного и западного шоу-бизнеса. Все четыре дня спонсоры будут радовать различными мероприятиями, а на установленном футбольном поле на Крещатике пройдет Матч легенд с участием топ-футболистов. Закрытие фестиваля состоится 26 мая в 18:00, перед началом финального матча.

27 мая по случаю празднования Дня Киева и закрытия футбольного турнира финала Лиги чемпионов УЕФА на главной улице столицы планируется грандиозный концерт. В программе: выступления хоров, оркестров, шоу маршевых барабанов, DJ-сеты, вокальные и танцевальные перформансы-флешмобы, прочее.

Начало концерта: 13:00.

Окончание концерта: 21.00.

Также в День Киева – 2018 состоится одно из самых массовых и ярких мероприятий – Пробег под каштанами.

В связи с праздником Троицы, понедельник 28-го мая официально объявлен выходным днем.

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1536-й день рождения столицы – праздник каждого из нас. Желаем провести День Киева в 2018 году незабываемо!

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