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Что означает праздник Святой Троицы

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Что означает праздник Святой Троицы в христианском мире? Почему Святая Троица считается великим праздником? Читайте наш материал!

Праздник Святой Троицы символизирует открытие Богом своей триединой сущности. Ранее верующие знали только Бога-Отца и Бога-Сына – Иисуса Христа. А на 50-й день после Пасхи все апостолы с Божьей Матерью и другим верующими молились в одной горнице. Вдруг с неба раздался шум, после чего над каждым из учеников Христа возникли языки пламени – именно так явил себя апостолам Святой Дух, третья ипостась Триединого Бога.

Святой Дух дал апостолам умение говорить на языках, которых они прежде не знали, и с помощью этого дара они смогли проповедовать христианское учение среди разных народов.

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Что означает Святая Троица (суть догмата)?

Согласно догмату  о Святой Троице, который является центральным во многих христианских церквях:

  • Бог Отец – ни от кого не рождается и ни от кого не исходит.
  • Бог Сын – предвечно рождается от Бога Отца.
  • Бог Святой Дух – предвечно исходит от Бога Отца.

Все три лица (сущности) Троицы существуют в единстве. Это единство творит мир, промышляет о нем и освящает его.

В связи с этим понятно, что этот праздник действительно важен в христианской вере. Троица 2018 будет широко отмечаться в православных церквях. Все верующие в этот день обязательно посещают храмы и церкви с самого утра, а после службы совершают праздничный обед.

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