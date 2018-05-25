Чего ожидать от 12 выпуска «Світами за скарбами»

26 мая в 12 эпизоде тревел-шоу «Світами за скарбами» пары станут ближе к кладу. Некоторые участники будут из последних сил выполнять задания, а кто-то удивит своей находчивостью. Чем еще впечатлит 12 выпуск «Світами за скарбами» – читайте в материале.

На проекте теперь осталось 3 пары. Это значит только одно – финал и определение победителя не за горами!

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Хоть клад теперь не так далек, как раньше, заполучить его все равно непросто. Задания с каждым днем становятся все более сложными.

В 12 эпизоде «Світами за скарбами» пары продолжат знакомиться с вьетнамскими обычаями и бытом. Традиционная рыбалка, непривычные запахи вьетнамских улиц и диковинные блюда – это и многое другое ждет участников в новом эпизоде.

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Как все будет происходить, сможете узнать в 12 выпуске «Світами за скарбами» уже в субботу, 26 мая, в 23:15 на СТБ.

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