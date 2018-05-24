В рамках выставки «Я соромлюсь свого тіла» тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская-Узелкова рассказала, как оставаться в форме после родов. Что можно делать, а что нельзя, как питаться и главное – как полюбить себя новую. Много полезных советов от Марины читайте в материале и смотрите в видео. «Однажды утром во время беременности я посмотрела в зеркало и расплакалась. Этот вот живот и бедра… До рождения Роберта у меня была идеальная фигура. Не помогали слова Славы, о том, что он меня любит любой и я все равно красивая. Мне казалось, что он только хуже делает», – начала рассказ Марина.

Тренер «Зважені та щасливі» отметила, что самый тяжелый период – после родов. Каждая женщина сталкивалась с послеродовой депрессией. Она есть у всех. Просто может быть в более легкой форме, а может быть и в тяжелой.

«Надо понимать, что когда ты рожаешь ребенка, твое тело меняется. И эти девять месяцев восхищения заканчиваются. Ты смотришь в зеркало и реально ненавидишь свое тело. Но это не повод расстраиваться, ведь все можно изменить. Через месяц ты можешь пойти в спортзал и начать заниматься. Если было кесарево – то через четыре месяца, но надо сказать тренеру об этом», – добавила Марина.

«Нельзя при кесаревом сечении делать приседания и качать пресс. Это запрещено. Все остальное можно. Когда все зажило, и врач дал добро – начинайте заниматься полноценно, увеличивая нагрузку постепенно. Если у вас болит пресс во время упражнения, это нормально. Появляются спайки за этот период. И как раз очень сложно избавится от этого ощущения, потому что есть страх навредить. За 4 месяца очень хорошо затягиваются швы», – говорит тренер.

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Идеальный вариант, когда все эти процессы поддерживаются массажами. Если у вас нет возможности оставить малыша даже на час или не позволяют финансы, делайте массаж дома самостоятельно, но только с натуральными маслами. Не стоит тратиться на дорогостоящие кремы, от них далеко не всегда есть эффект.

Марина также коснулась темы питания. По мнению тренера, после родов не стоит себе отказывать во всем, ведь именно это может плохо сказаться на здоровье крохи.

«Девчонки, которые рожали за границей, рассказывали, что после родов им приносили поднос еды – апельсиновый фреш, помидоры, бутерброды и много того, что у нас принято запрещать, чтобы у ребенка не было высыпаний. А теперь задумайтесь. Всю беременность вы это ели, а потом резко перестали. Почему у детей происходят все эти боли в животике. Потому что вы отняли у них нормальную еду. Никто не говорит, что надо есть это в больших количествах, но какую-то помидорку можно присоединить к питанию или те же цитрусовые», – отметила Марина Боржемская-Узелкова.

Заинтригованы? Еще больше интересной информации в видео:

Video: Марина Боржемская-Узелкова рассказала, как оставаться в форме после родов Тренер проекта Зважені та щасливі Марина Боржемская-Узелкова рассказала, как оставаться в форме после родов. Что можно делать, а что нельзя, как питаться и главное – как полюбить себя новую.