Последний звонок – долгожданный праздник для школьников. Но для девочек это особенный день, ведь каждая желает выглядеть неотразимо. Мы уже рассказали вам, какую сделать прическу на последний звонок на длинные, средние и короткие волосы. А как насчет мейкапа? Выберите свой макияж на последний звонок, чтобы быть самой красивой!

В последний школьный день старшеклассницы хотят выделиться и мечтают о ярком макияже. Но не стоит забывать, что школьные годы – это еще детство, которое так быстро проходит. Более того, старшеклассницы показывают пример детям, которые также стоят на школьной линейке вместе с ними. Предлагаем вам остановиться на естественном макияже и подчеркнуть красоту молодого лица. А как правильно краситься кареглазым, голубоглазым, зеленоглазым, сероглазым девушкам и обладательницам каре-зеленых глаз, читайте в нашем материале!

Макияж для кареглазых девушек

Шаг 1

Начинать всегда следует с тона. На очищенное лицо нанесите тональный крем. Воспользуйтесь корректором и равномерно нанесите его на кожу лица. С помощью пудры выровняйте структуру и цвет кожи.

Шаг 2

Приступаем к бровям. Выберете карандаш необходимого оттенка и мелкими штришками прокрасьте брови. Не рисуйте сплошных линий.

Шаг 3

Для кареглазых девушек лучше всего подходит палитра холодных или кофейных оттенков. Выберете три оттенка теней одной цветовой гаммы. Ближе к уголку глаз нанесите более светлые тени, потом основной цвет и самый насыщенный у внешнего уголка глаза. Темный оттенок должен повторять направление стрелки: от уголка глаза вверх к височной зоне. Границы тщательно растушуйте. Под брови аккуратно нанесите самые светлые, практически белые тени. Они придадут взгляду глубину и загадочность.

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Шаг 4

Теперь приступаем к ресницам и глазам. Прорисуйте верхнее веко черным карандашом или подводкой. Линия должна быть тонкой у внутреннего уголка глаза и постепенно утолщаться к его внешнему уголку.

Шаг 5

Придайте губам форму с помощью карандаша или помады нейтрального оттенка.

Макияж для голубоглазых девушек

Отличие макияжа для голубоглазых девушек лишь в выборе теней. Идеальные оттенки теней для голубых глаз: персиковые, бледно-розовые, песочные или синие. Тушь можно выбрать любого цвета, даже коричневого. Главное, чтобы она гармонично сочеталась с тенями. Красить ресницы достаточно одним слоем туши.

Макияж для сероглазых девушек

Серые глаза не зря еще называют хамелеонами, ведь им свойственно менять оттенок при разном освещении. Если вы хотите придать им голубизны, нанесите на верхнее веко пастельные тени и подчеркните ресницы с помощью туши. Также вам подойдут фиолетовые, зеленые и голубые цвета. Однако они не должны быть слишком яркими. Советуем вам подбирать тени в зависимости от цвета кожи.

Макияж для зеленоглазых девушек

Обладательницам зеленых глаз повезло, ведь возможностей для макияжа много. К зеленым глазам особенно подойдут тени коричневого и розового цвета, также можно использовать пастельные оттенки. А вот холодные или слишком яркие тени лучше исключить. Подводить верхнее веко черной подводкой следует аккуратно. Лучше всего использовать коричневую или серую подводку.

Макияж для каре-зеленых глаз

Девушки с каре-зелеными глазами выглядят таинственно и интригующе. Комбинация двух цветов также позволяет экспериментировать с макияжем. Вы можете сделать акцент на том цвете, который вам больше нравится. Если же вы хотите лишь подчеркнуть красоту глаз, то вам подойдут нежные розовые тени. Нанесите их на верхнее веко. Также можно подчеркнуть брови с помощью карандаша.

Учтя цвет глаз, которым вас наградила природа, можно создать неповторимый макияж на последний звонок. Также помните, что акцент лучше сделать на чем-то одном. Если вы решили использовать подводку для глаз, то яркую помаду лучше исключить. Если же ваша изюминка – насыщенная помада, то тени не должны быть вызывающими. И помните, что красота молодых девушек в естественности!

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