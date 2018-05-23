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Телеканал СТБ / Журналист «Вікна-новини» Ирина Заславец участвует в проекте «Нові лідери»

Журналист «Вікна-новини» Ирина Заславец участвует в проекте «Нові лідери»

Телеканал СТБ

В Украине есть огромное количество людей, которые не только хотят изменить страну к лучшему, но и знают, как это сделать. Проект «Нові лідери» именно для таких граждан – креативных, амбициозных, с чистой репутацией к решению проблем государственного уровня. В нем приняла участие Ирина Заславец, журналист «Вікна-новини» на канале СТБ. Цель ее проекта – спасать украинцев в Украине, создав действенную систему трансплантации органов.

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Ирина Заславец, журналист «Вікна-новини»

«Ежедневно мы можем спасать ДЕВЯТЬ человеческих жизней, а в год более ТРЕХ ТЫСЯЧ. Все они пока умирают, потому что в своей родной стране не имеют никаких шансов получить донорский орган.

Количество погибших только в ДТП ежегодно – около трех тысяч. Это потенциальные доноры и шансы выжить тем трем тысячам. Каждый из них может спасти пять-семь жизней, но пока их мы закапываем в землю. И это в то время, как на спасение единиц государство платит другим странам миллиарды гривен. Инвестировать в иностранную медицину, а не в свою – в корне неправильно. Это надо срочно менять», – говорится в программе Ирины.

Ирина работает в «Вікна-новини» с 2013 года. Последние два занимается вопросом трансплантологии. Журналистка побывала в Индии и Беларуси, двух основных странах, где спасают украинцев. В Украине есть врачи, которые хотят и могут делать пересадки, поэтому воплотить в жизнь ее проект более чем реально.

«За два последних года умерло более десяти героев моих сюжетов, я знаю их боль, потому что сама была на их месте, когда 9 лет назад заболела раком и не имела никаких шансов на спасение в Украине. На трансплантацию костного мозга в Германии по всей стране мне собирали 100000 евро. Мне повезло: я выжила и теперь хочу, чтобы выживали и все остальные. Трансплантология – это моя личная история и я буду за нее бороться», – поделилась личной историей Ирина.

Проголосовать за проект Ирины Заславец вы можете в разделе «Участники» сайта «Нові лідери».

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