PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / «Я соромлюсь свого тіла»-5: что за паразиты поселились под кожей девушки?

«Я соромлюсь свого тіла»-5: что за паразиты поселились под кожей девушки?

Телеканал СТБ

Уже завтра, 24 мая, на телеканале СТБ выйдет 17 выпуск медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла»-5. Предпоследний эпизод пятого сезона будет посвящен чрезвычайно сложным пациентам, лечение которых длится уже не один год. Но увидят зрители и новых героев. И масштабы их проблем просто поражают! Подробнее – в материале.

2018-05-23_221226

В частности, Олег Гилецкий. Отшельник, бездомный, львовский нищий. Он попал на прием к Екатерине Безвершенко благодаря большой огласке в соцсети. Мужчину на улице встретила львовская волонтерша. Остановила, сфотографировала. И выложила пост о помощи. Врачи «Я соромлюсь свого тіла», как и тысячи других людей, решили откликнуться. Олега обследуют, чтобы выяснить, можно ли избавить его гигантской опухоли на лице. И помочь окажется ему не так уж легко. Прежде всего потому, что у взрослого мужчины панический страх перед врачами. Ведь больница для него – с момента смерти в ней от рака его мамы – место, где умирают. Удастся ли помочь в беде тому, кто больше всего боится лечиться – узнайте завтра.

2018-05-23_221419

Еще одна новая пациентка Кати – Юлия Байбакова. Ее болезнь из далеких экзотических краев – Карибских островов. Что-то там, во время Юлиного отпуска, укусило девушку за ногу, а потом и поселилось в ней. Буквально прогрызая под кожей ходы. И теперь врачам предстоит разобраться, что же за «чужой» нашел приют в теле Юли.

Новая пациентка будет и у Людмилы Шупенюк. Это маленькая девочка с недетской проблемой. Потому что у Каролины Сердюк, несмотря на ее маленький возраст, начала расти грудь. И это может быть признаком очень серьезных заболеваний. Но надо ли бить тревогу? В новом эпизоде ​​«Я соромлюсь свого тіла» найдут ответы на все вопросы мамы маленькой Каролинки.

2018-05-23_222049

Продолжат свою борьбу за счастливое и здоровое будущее давние и очень сложные пациенты – Слава Грицаенко, чье лицо изуродовано гемангиомой, Светлана Дроздова, которая обратилась в прошлом году из-за того, что постепенно превращалась в мужчину, и Ирина Квасюк, страдающая из-за того, что у нее растет борода.

2018-05-23_221908

И, конечно, эксперимент. Очень полезный накануне времени отпусков. Знаете ли вы, что можно привезти с собой вместе с магнитами и впечатлениями из экзотических стран? Екатерина Безвершенко знает точно. И расскажет все, чтобы вам удалось избежать этих живых «сюрпризов» из теплых краев. А потом врачи проекта принесут свои тела в жертву науке! И все это ради того, чтобы покусали их и не укусили вас… Комары во время отдыха на природе!

Смотрите 17 выпуск «Я соромлюсь свого тіла» завтра в 20:00 на телеканале СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ