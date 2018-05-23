Уже завтра, 24 мая, на телеканале СТБ выйдет 17 выпуск медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла»-5. Предпоследний эпизод пятого сезона будет посвящен чрезвычайно сложным пациентам, лечение которых длится уже не один год. Но увидят зрители и новых героев. И масштабы их проблем просто поражают! Подробнее – в материале.

В частности, Олег Гилецкий. Отшельник, бездомный, львовский нищий. Он попал на прием к Екатерине Безвершенко благодаря большой огласке в соцсети. Мужчину на улице встретила львовская волонтерша. Остановила, сфотографировала. И выложила пост о помощи. Врачи «Я соромлюсь свого тіла», как и тысячи других людей, решили откликнуться. Олега обследуют, чтобы выяснить, можно ли избавить его гигантской опухоли на лице. И помочь окажется ему не так уж легко. Прежде всего потому, что у взрослого мужчины панический страх перед врачами. Ведь больница для него – с момента смерти в ней от рака его мамы – место, где умирают. Удастся ли помочь в беде тому, кто больше всего боится лечиться – узнайте завтра.

Еще одна новая пациентка Кати – Юлия Байбакова. Ее болезнь из далеких экзотических краев – Карибских островов. Что-то там, во время Юлиного отпуска, укусило девушку за ногу, а потом и поселилось в ней. Буквально прогрызая под кожей ходы. И теперь врачам предстоит разобраться, что же за «чужой» нашел приют в теле Юли.

Новая пациентка будет и у Людмилы Шупенюк. Это маленькая девочка с недетской проблемой. Потому что у Каролины Сердюк, несмотря на ее маленький возраст, начала расти грудь. И это может быть признаком очень серьезных заболеваний. Но надо ли бить тревогу? В новом эпизоде ​​«Я соромлюсь свого тіла» найдут ответы на все вопросы мамы маленькой Каролинки.

Продолжат свою борьбу за счастливое и здоровое будущее давние и очень сложные пациенты – Слава Грицаенко, чье лицо изуродовано гемангиомой, Светлана Дроздова, которая обратилась в прошлом году из-за того, что постепенно превращалась в мужчину, и Ирина Квасюк, страдающая из-за того, что у нее растет борода.

И, конечно, эксперимент. Очень полезный накануне времени отпусков. Знаете ли вы, что можно привезти с собой вместе с магнитами и впечатлениями из экзотических стран? Екатерина Безвершенко знает точно. И расскажет все, чтобы вам удалось избежать этих живых «сюрпризов» из теплых краев. А потом врачи проекта принесут свои тела в жертву науке! И все это ради того, чтобы покусали их и не укусили вас… Комары во время отдыха на природе!

Смотрите 17 выпуск «Я соромлюсь свого тіла» завтра в 20:00 на телеканале СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ