Троица 2018: обычаи и традиции празднования

Уже в предстоящее воскресенье, 27 мая, состоится большой христианский праздник – День Святой Троицы 2018. Мы уже рассказали вам, что можно и что нельзя делать на Троицу, сегодня же спешим поведать о традициях и обычаях к этому празднику.

В православной традиции праздник Троица отмечается на 50-й день после Пасхи. Как и каждый памятный день, Троица несет особое значение, обычаи и традиции. Что же принято делать накануне праздника?

Читайте также: Когда День Киева в 2018 году?

Подготовку ко Дню Святой Троицы хозяйки начинают заранее, ведь нужно навести порядок в доме и во дворе. После генеральной уборки с давних времен и до сегодняшнего дня девушки принимались за украшение дома зеленью. К слову, 3 дня, предшествующие Троице, а также 3 дня после праздника, принято называть Зеленой неделей. Каждый дом украшается растениями, ветками деревьев, пахучими травами и ароматными цветами. Зачастую для украшения дома используются ветки рябины, березы, клена; мята, мелисса и другие травы. Принято считать, что растения символизируют достаток, хороший урожай, здоровье, продолжительность жизни, а также защищают дом от воздействия злых сил.

В День Святой Троицы вся семья торопилась на церковную службу. В храм также собирали букеты из трав, которые становились оберегом дома на будущий год.

Читайте также: Где в Киеве можно жарить шашлыки

Святая Троица всегда была хорошим поводом повидаться с родными и близкими, устроив праздничный обед со вкусными угощениями. Более того, в этот день близкие дарили друг другу приятные подарки.

Давние поверья гласят, что на Троицу просыпаются русалки и водяные. Для того чтобы отпугнуть мифических существ, вдоль берега водоемов разжигали костры, водили хороводы и пели песни. Кроме этого, вечерние праздничные гулянья давали возможность молодым людям присмотреться друг к другу и познакомиться.

Троица 2018 – это отличный повод для каждого из нас встретиться с друзьями и родными, тем более, что следующий день после праздника – один из дополнительных выходных мая.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ