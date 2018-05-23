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Телеканал СТБ / Свадебный макияж: идеи в фото для главного торжества

Свадебный макияж: идеи в фото для главного торжества

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Свадьба – одно из самых важных событий в жизни каждой девушки. В этот день невеста превращается в принцессу. Мы подготовили подборку интересных идей макияжа для самого главного торжества. Подробности – в материале.

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Прежде всего, макияж нужно подбирать по индивидуальным особенностям и предпочтениям невесты. Каждая девушка стремится быть в тренде. Именно поэтому часто будущие жены перебарщивают с красками. Чтобы такого не случилось, лучше присматривайтесь к себе, а не к обложкам глянцевых журналов. Беспроигрышным вариантом всегда остается легкий макияж, который подойдет почти каждой невесте.

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Помните, что ваше лицо должно гармонично сочетаться со всем образом. Подбирайте косметику в тон платью и аксессуарам, дабы не делать образ слишком пестрым. Под кружевное платье подойдут персиковые и подобные ему оттенки.

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А если вы темноволосая обладательница ярких голубых глаз, сделайте акцент на верхней части лица. Подкрасьте брови и выделите ресницы. Тон оставьте максимально натуральным, немного украсьте губы помадой неброского оттенка. Волосы можно немного приподнять.

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Нежно-розовая или другая нюдовая помада с тенями фиолетового оттенка отлично подойдет светловолосым невестам. Можно дополнить образ массивными, но не броскими серьгами.

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Слегка загорелым девушкам и обладательницам русых волос рекомендуем воспользоваться бронзатором. Он сделает ваш образ еще более праздничным и добавит акцента красивой коже.

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