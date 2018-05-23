Куда пойти на выходных 26–28 мая 2018 года

Совсем скоро наступит лето, а потому нужно как следует попрощаться с весной. Куда лучше пойти и где самые интересные мероприятия, знает редакция сайта СТБ. Мы расскажем, куда пойти в Киеве на выходных 26–28 мая. Подробности – в материале.

Kyiv Art Fair

Комплекс Торонто Киев

23-27 мая

В Киеве стартует третий международный фестиваль искусства. В нескольких культурных заведениях гости смогут насладиться творчеством разных стилей и направлений. Главной точкой фестиваля станет Комплекс Торонто Киев. Там также предусмотрены разнообразные лекции, мастер-классы и многое другое.

Цена: 50-200 грн.

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Фестиваль чемпионов

Крещатик

С 24 мая

На главной улице Киева оборудуют фан-зону для любителей футбола. Попасть туда может каждый желающий совершенно бесплатно. Там вы окунетесь в настоящую футбольную атмосферу и насладитесь интересными конкурсами. Отметим, что на мероприятии у посетителей будет возможность выиграть билет на финальную игру между «Реалом» и «Ливерпулем».

Бесплатно

Кураж Night Market India

Кураж базар

25-28 мая

Если вы знаете, что такое «бинди», вам точно сюда! А если нет – тем более! На этом мероприятии соберутся все желающие ощутить на себе особенности индийской культуры. Вы сможете вдоволь потанцевать, отведать вкусные блюда с карри и просто расслабиться в дружелюбной атмосфере. Также все желающие смогут примерить сари, на мероприятии их можно будет взять напрокат.

Цена: 100-130 грн.

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Фестиваль экзотических массажей

Галерея «Лавра»

26 мая

Пожалуй, это одно из самых желанных мероприятий весны. Здесь будет около 50 видов массажей, которые каждый посетитель сможет испробовать на себе. Ну разве не мечта? Также здесь пройдут лекции и мастер-классы по разнообразным методикам массажа. Кроме того, на мероприятии будут действовать фудкорты.

Цена: 270-320 грн.

Тренинг «Толерантность и недискриминация»

Киевская школа прав человека и демократии

28 мая

Тренинг будет интересен широкой аудитории, так как ориентирован и на тех, кто сталкивался с дискриминацией или изучает ее, и на тех, кто интересуется темой впервые. На мероприятии будут говорить о проблемных и достаточно спорных ситуациях, по полочкам разложат права каждого человека. Вы узнаете, как можно защитить себя от дискриминации.

Бесплатно. Регистрация до 25 мая: goo.gl/forms/skSBsStnjkS6YBAs1

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