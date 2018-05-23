В свободное время порой хочется расслабиться, снять стресс и провести время в спокойной обстановке. Хорошим вариантом для этого будет просмотр фильма. Май 2018 года предлагает множество интересных премьер. А чтобы выбор фильма не занимал у вас много времени, сайт stb.ua подготовил для вас подборку новинок кинопроката, которые выйдут на большие экраны в мае 2018 года.

Мой бриллиантовый развод

Жанр: комедия

Страна, год: Франция, Бельгия, 2018

Продолжительность: 95 минут

Что нужно для женского счастья? Хороший муж, красавица и умница дочка, апартаменты на Лазурном Берегу в Ницце, бесконечное количество дорогих нарядов, специфичная подруга и милый психоаналитик, которому можно рассказать обо всем, что вас беспокоит.

Все это было и у Анжелы, но в канун Рождества ее жизнь кардинально меняется: муж уходит, дочь решает праздновать с бойфрендом, а лучшая подруга предпочитает выпить снотворного, нежели провести вечер с ней. Ситуация не из приятных, но выход есть. Если не можешь изменить обстоятельства – измени к ним свое отношение. Удастся ли это Анжеле?

Терминал

Жанр: триллер, драма

Страна, год: Великобритания, США, Ирландия, Венгрия, 2018

Продолжительность: 90 минут

История рассказывает о двух наемных убийцах, которые берутся за смертельно опасное задание. За него мистический заказчик предлагает киллерам приличную сумму. Все бы ничего, но вскоре пара встречает бойкую официантку Энни, которая оказывается не такой простой, как может показаться на первый взгляд.

Дэдпул 2

Жанр: комедия, боевик, фантастика

Страна, год: США, 2018

Продолжительность: 120 минут

Болтливый наемник возвращается! Еще более масштабный и более разрушительный, чем прежде. Но все меняется, когда с убийственной миссией в его жизнь врывается суперсолдат. Теперь Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и том, что такое героизм! Но кое-что никогда не изменится, ведь, чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные приемчики.

За бортом

Жанр: комедия, мелодрама

Страна, год: США, 2018

Продолжительность: 112 минут

Мать-одиночка Кейт – обычная рабочая девушка. Ее мечта – стать менеджером, но пока что она разносит пиццу и чистит богачам ковры. Ради дополнительного заработка она устраивается уборщицей на шикарную яхту миллиардера по имени Леонардо. Но не успевает она приступить к работе, как эгоистичный плейбой увольняет ее и отказывается заплатить. На следующий день Кейт узнает, что ночью Лео выпил лишнего и свалился за борт, в результате чего… лишился памяти. Решив отомстить обидчику, она приезжает к нему в больницу и сообщает, что она его жена…

Папа-мама гусь

Жанр: мультфильм, комедия, приключения

Страна, год: Китай, США, 2018

Продолжительность: 91 минута

Веселый и самовлюбленный неудачник по имени Пен постоянно попадает в нелепые ситуации, чем подвергает в опасность не только себя, но и родных. Раньше ему всегда удавалось избежать наказания. Но… не в этот раз. Из-за травмы крыла он упал на землю, где едва не задавил двух маленьких утят. Несмотря на скверный характер, Пен проявляет к малышам заботу. У него созревает план – отправиться вместе с ними в пеший поход, во время которого им предстоит преодолеть множество километров, где их ждет масса приключений и испытаний.

Аноним

Жанр: триллер, фантастика

Страна, год: США, Германия, 2018

Продолжительность: 100 минут

В недалеком будущем все забудут о приватности, личное пространство станет мифом, гражданские права останутся в истории, а личная жизнь будет как на ладони. И все это для того, чтобы обезопасить общество от преступлений. В попытках решить запутанное дело и найти серийного убийцу, Сол Фриланд встречает загадочную девушку. Ее жизнь полностью анонимна, о ней нет никакой информации. Кто же она? Ключ к решению проблемы или виновница преступлений?

Душа компании

Жанр: комедия

Страна, год: США, 2018

Продолжительность: 105 минут

После ухода мужа домохозяйка Диана становится совершенно свободной и решает кардинально изменить свою жизнь. Прежде всего она поступает в колледж, дабы восполнить пробел юности и почувствовать вкус студенческой жизни. Но по стечению обстоятельств Диана попадает на один поток со своей дочерью Хелен… Влезая в омут жизни кампуса с головой, женщина не только наслаждается свободой и весельем, но и заводит знакомства с крутыми парнями. Очень быстро она становится популярной, ведь обладает настоящим талантом устраивать крутые вечеринки.

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