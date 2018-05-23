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Телеканал СТБ / Когда Троица в 2018 году

Когда Троица в 2018 году

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День Святой Троицы – один из главных древних христианских праздников. Его принято отмечать на 50-й день после Пасхи. Зачастую этот праздник отмечается красным в календарях украинцев и является выходным днем. Будет ли выходной на Троицу 2018? А также какого числа Троица в 2018 году? Об этом читайте в нашем материале.

иконы-церковь

Итак, какого числа будет Троица в 2018 году? Если Пасха пришлась на 8 апреля, то День Святой Троицы выпадает на 27 мая.

Многих украинцев интересует вопрос: будет ли выходной на Троицу в 2018 году? Да, будет! Более того, так как день празднования Святой Троицы выпадает на 27 мая, а это воскресенье, по закону понедельник, 28 мая, будет выходным днем. Таким образом, украинцы будут отдыхать 26, 27 и 28 мая.

Что можно и нельзя делать на Троицу?

Участница «Битвы экстрасенсов» в Украине и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Лариса Гуцану говорит, что утром в День Святой Троицы нужно обязательно сходить и насобирать зелень: любисток, аир, полынь, мяту и чабрец. Затем сделать букет и освятить его в церкви.

Лариса Гуцану

«В букет из зелени поставьте тройную свечу зеленого цвета. Она должна гореть, пока идет служба. Затем то, что останется от свечи, нужно обязательно сохранить, так как это – мощный оберег. Его необходимо спрятать от чужих глаз», – говорит ясновидящая.

Считается, что высушенная Троицкая трава помогает оберегать дом от нечести. Есть и другие народные приметы. Например, если на Троицу будет идти дождь, то стоит ожидать обильного урожая. А если нет, то урожай будет скудным.

А чтобы у вас и ваших близких было все хорошо, ясновидящая советует придерживаться следующих запретов: «Нельзя шить, прясть, делать ремонтные работы, печь и работать в огороде. Купаться в реке, водоемах или море тоже нежелательно, так как есть большой риск утонуть. Считается, что если вы полезете в воду в этот день, то вас может потопить нечистая сила».

Берегите себя и своих близких!

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