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Телеканал СТБ / 23 мая – Всемирный день черепахи 2018: интересные факты и картинки

23 мая – Всемирный день черепахи 2018: интересные факты и картинки

Телеканал СТБ

23 мая – Всемирный день черепахи. Уже много лет подряд в этот день активисты и экологи земного шара проводят празднования, которые привлекают внимание к проблеме исчезновения этих удивительных животных.

Впервые Всемирный день черепахи отметили в 2000 году. Этот праздник возник благодаря  Американскому обществу спасения черепах. Организация создана в 1990 году для сохранения популяции пресмыкающихся в Малибу. В этом районе они подвергались опасности и без помощи волонтеров черепахи гибли каждый день.

Однако проблема исчезновения особей волновала не только американцев. На протяжении многих лет черепахи страдают из-за загрязненных водоемов, гибнут из-за мусора и полиэтилена. Кроме того, до сих пор в некоторых азиатских странах мясо этих животных – деликатес, а из панциря изготавливают предметы быта. Сотни людей вылавливают редких черепашек ради наживы. Их продают в рестораны или торговцам.

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Помимо человеческого фактора, сохраняется тенденция исчезновения пресмыкающихся. Дело в том, что выживают далеко не все новорожденные черепашата. Согласно подсчетам ученых, из 1000 продолжить род смогут только полдюжины. А половой зрелости эти животные достигают в 30 лет.


Очевидно, что милые черепашки нуждаются в помощи человека. Поэтому ежегодно 23 мая люди привлекают внимание общественности к этим пресмыкающимся, устраивая празднования Всемирного дня черепахи. Активисты наряжаются в яркие костюмы черепах, обыгрывают проблемы популяции в сценках и танцуют танец черепах.

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STB.UA знает интересные факты об этих животных.

Черепахи существуют на протяжении 220 миллионов лет! Они бывают 230 видов, группируемых в 12 семейств и 5 подотрядов. Обитают черепашки, как на суше, так и в воде.

Самая большая черепаха, когда-либо обитавшая на Земле – это  4-метровая черепаха архелон. Её вес составлял 2 тонны.

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За всё время истории внешний вид черепах практически не изменился.

Распространенный миф о черепахах – медлительность – не правдив. Водные черепахи перемещаются достаточно быстро, а вот скорость сухопутных зависит от температуры окружающей среды.

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Удивительно, но не все виды черепах имеют твёрдый панцирь. Например, он отсутствует у семейства мягкотелых черепах.

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