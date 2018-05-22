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Телеканал СТБ / Рожден Ануси выступит с большим сольным концертом в Киеве

Рожден Ануси выступит с большим сольным концертом в Киеве

Телеканал СТБ

Герой «Холостяк»-2018 Рожден Ануси выступит с большим сольным концертом в Киеве. Приходи 10 июня в Зеленый театр и наслаждайся музыкой самого романтичного певца Украины!

Смотреть онлайн Холостяк 8 выпуск 11 от 18.05.2018

Рожден Ануси

Три причины пойти на концерт:

  1.    Песни о любви от самого желанного холостяка страны;
  2.    Провести летний воскресный вечер в замечательной компании под открытым небом на склонах Днепра;
  3.    Спеть всем вместе «Знаешь», «Пустяк» и «Saturn».

Самый популярный холостяк страны, герой реалити-шоу, певец, саундпродюсер и финалист отбора на Евровидение 2017 — Rozhden выступит 10 июня в Зеленом театре. Это будет первое выступление артиста по завершении съемок самого рейтингового шоу страны «Холостяк»-8.

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Рожден Анусси уже давно завоевал славу самого романтичного певца Украины. Его песни запоминаются чувственными мелодиями и текстами, задевающими самые глубокие струны души. Он подкупает своей искренностью и чистотой, очаровывает улыбкой и томным взглядом.

Его сравнивают с Бруно Марсом, Сэмом Смитом и доброй половиной соул-певцов СНГ, однако фирменный вокал и нетривиальные аранжировки — визитная карточка певца, которая делает его ни на кого непохожим.

Не пропусти большой летний концерт Rozhden в Зеленом театре!

10 июня, 20:00

Зеленый Театр, Парковая дорога, 2

Билеты: http://bit.ly/2kd38Jh

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