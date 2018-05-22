В 2018 году последний звонок в Украине будут отмечать в последнюю пятницу мая, 25 числа. Пока школьники помладше готовятся к летним каникулам, выпускники грустят, ведь беззаботные школьные годы прошли – и наступил момент сделать шаг во взрослую жизнь. Как отблагодарить учителя, который столько лет был рядом и поддерживал в сложную минуту? Цветы завянут, конфеты закончатся, но теплые слова в открытке навсегда останутся в сердце педагога. Какие стихи следует прочитать учителю на последний звонок – в материале.

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Годы школьные промчались,

Как комета пронеслись,

Перед нами открывает

Новые просторы жизнь!

Но всегда мы помнить будем

Радость ярких, школьных дней,

И конечно, не забудем

Дорогих учителей!

Мы желаем вам успеха

В личной жизни и труде,

Больше позитива, смеха

И счастливых дней в судьбе!

***

Последний звонок сегодня звучит,

Про новую жизнь нам всем говорит,

Вот только без Вас будет нам грустно,

Без Ваших уроков в сердцах будет пусто…

Так хочется очень Вас крепко обнять,

Спасибо за всё от души Вам сказать:

За Ваши уроки, слова, доброту,

За Вашу заботу, за всю похвалу!

Спасибо, родные, за знания, что дали,

Что Вы нас с открытой душою встречали,

Мы очень Вас любим, для нас Вы — родные,

Вы лучшие в мире, учителя дорогие!

Поздравляем вас, любимых

И родных учителей,

С вами провели немало

Самых лучших в жизни дней.

Поздравляем с тем, что вышло,

Получилось научить,

Сомневаться, знать, делиться,

Помнить, верить и любить.

Вам желаем лет прекрасных

Много-много впереди,

И здоровья — бесконечность,

И удачи на пути!

Пришла учительница в класс,

Сама чуть-чуть постарше нас,

И провела такой урок,

Что мы забыли про звонок.

Нам хотелось больше знать,

И взрослыми быстрее стать,

И выбрать в жизни верный путь,

И в будущее заглянуть.

Быть может, кто-нибудь из нас

Войдет вот так же в школьный класс

И проведет такой урок,

Что все забудут про звонок.

Строгим и ласковым,

Мудрым и чутким,

Тем, у кого седина на висках,

Тем, кто недавно из стен институтских,

Тем, кто считается в средних годах.

Тем, кто поведал нам тайны открытий,

Учит в труде добиваться побед,

Всем, кому гордое имя — учитель,

Низкий поклон и горячий привет!

Всю жизнь мы будем вспоминать, как, не тая улыбки,

Вы возвращали нам тетрадь, где не было ошибки,

Как были Вы огорчены, когда, хотя и редко,

Поставить были Вы должны плохую нам отметку.

Детьми мы были и подчас, увы, не замечали

Во взгляде Ваших добрых глаз заботы и печали.

Мы Вас за все благодарим, для нас Вы вечно – первые,

Мы Вам спасибо говорим!

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