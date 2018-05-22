Теплая майская погода и количество выходных в последний месяц весны так и способствуют неспешным вечерним прогулкам с любимым человеком, флирту, новым знакомствам и долгим разговорам под луной. Тем более, ежемесячный любовный гороскоп обещает немало романтических приключений для всех знаков зодиака. Какие перемены на личном фронте ожидают вас в мае 2018 года, расскажет любовный гороскоп на месяц.

Любовный гороскоп на май 2018 года – Овен

В мае огненным Овнам особенно захочется заботы, ласки и душевной близости. К счастью, ваша половинка будет пребывать с вами на одной волне и тонко чувствовать, в чем нуждаетесь сильнее всего в настоящий момент. Не теряйте возможности проводить больше времени наедине: это сблизит вас еще сильнее. Любые поездки и совместно пережитые впечатления помогут узнать друг друга лучше тем, кто только недавно вступил в отношения, и укрепят союз партнеров со стажем. Одиноким Овнам также не рекомендуется сидеть на месте: от вас требуется минимальная инициатива, и приключения найдут вас сами.

Любовный гороскоп на май 2018 года – Телец

Тельцы, перед вашим шармом и обаянием невозможно устоять! Независимо от семейного положения, ежемесячный любовный гороскоп сулит вам охапки роз от очарованных воздыхателей и приятные сюрпризы. Внимание со стороны противоположного пола придаст вам уверенности, но будьте осторожны и держите себя в руках: самовлюбленность и эгоизм могут быстро отпугнуть кавалеров. Помните, что вас ценят за вашу искренность и простоту.

Любовный гороскоп на май 2018 года – Близнецы

Может показаться, что сейчас вы переживаете не самый легкий и романтичный период в своей жизни. Но это не совсем так. Пусть пока прогресс небольшой, но регулярный: день за днем, свидание за свиданием вы закладываете по кирпичику фундамента будущих крепких и длительных отношений. Не торопите того, к кому вы испытываете симпатию, и звезды сами позаботятся о благополучии в вашей паре. Не стоит бить тревогу и Близнецам, которые, казалось бы, отчаялись найти достойного претендента на свое сердце. Всему свое время, имейте терпение!

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Любовный гороскоп на май 2018 года – Рак

В конце весны Ракам может показаться, что старые отношения им наскучили. Возникнет желание привнести в свои будни больше легкомысленности и свободы. Попробуйте откровенно поговорить с партнером о том, чего вам не хватает. Возможно, есть смысл взять тайм-аут и отдохнуть друг от друга. Не менее шаловливым будет настроение у тех представителей знака, которые пока не нашли вторую половину. Вас не связывают никакие обязательства и вы получаете от этого удовольствие. Наслаждайтесь своим свободным статусом, но будьте начеку: ближе к лету звезды обещают знакомство с человеком, который, при вашем желании, может перевернуть все с ног на голову.

Любовный гороскоп на май 2018 года – Лев

Целеустремленным Львам в мае не до романтики. Вы погружены в работу и зациклены на том, чтобы добиться желаемого результата. Несмотря на то, как для вас сейчас важен успех в карьере, возлюбленный или возлюбленная могут начать жаловаться: вы с головой в делах и не даете себе передохнуть даже дома. Если дорожите семьей, постарайтесь организовать время так, чтобы выделить в мае хотя бы несколько выходных для самых близких людей. У одиноких Львов перемен на личном фронте не ожидается. Но это не повод унывать: по прогнозам астрологов, сейчас действительно лучше сосредоточиться на карьере, а лето компенсирует нехватку романтики с лихвой.

Любовный гороскоп на май 2018 года – Дева

Вы поймаете себя на том, что испытываете довольно сильное влечение. Чувства могут возникнуть как к старому знакомому, приятелю или коллеге, так и к человеку, знакомство с которым произошло недавно. Вас будет нестерпимо тянуть к объекту симпатии, и лучше этому чувству не противиться. Вы слишком много времени провели в одиночку, поэтому звезды подготовили сюрприз. Партнеры также будут испытывать гармонию и удовлетворение. Даже если вы вместе уже не один год, в мае вам покажется, что вы переживаете медовый месяц заново.

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Любовный гороскоп на май 2018 года – Весы

Хватит анализировать все подряд! Ваша рассудительность мешает перевернуть страницу и начать новый этап. Не старайтесь выявить недостатки потенциального кавалера на первом же свидании: никто не идеален. Если вам все равно кажется, что те или другие качества, привычки человека не позволят построить крепкий союз, не делайте поспешных выводов. Вы не обязаны после первых двух свиданий бежать под венец. Узнайте друг друга получше, позвольте себе провести вместе больше времени – пусть даже как друзья. Семейным Весам стоит поменьше нервничать и придираться. Ваша ревность беспочвенна, но может спровоцировать серьезный конфликт.

Любовный гороскоп на май 2018 года – Скорпион

Скорпионы настроены на творческий лад. Откуда же черпать вдохновение, как не из отношений? В преддверии лета ваша половинка станет для вас своего рода музой. Вы влюблены, счастливы и оба получаете колоссальное удовольствие от всего, что происходит. Тем представителям знака, которые пока не обрели любовь, придется серьезно покопаться в себе, чтобы творить. Занимайтесь тем, что вам нравится, почаще выбирайтесь на природу и прислушивайтесь к себе. Вам нужно понять, кто вы есть, чтобы найти достойного партнера.

Любовный гороскоп на май 2018 года – Стрелец

Согласно любовному гороскопу по знакам зодиака на месяц, ваши отношения не складываются из-за одной и той же ошибки, которую повторяете раз за разом. Задумайтесь, наверняка вам известно, о чем идет речь. Как только вы сможете вынести урок из прошлого неудачного опыта, все наладится. У неодиноких Стрельцов тоже не все так гладко. Контролируйте свои эмоции, ведь слова могут сильно ранить любимого человека. Если вы прислушаетесь к советам звезд, уже к середине месяца все нормализуется.

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Любовный гороскоп на май 2018 года – Козерог

Управление семейной лодкой на этот период вам лучше взять в свои руки. Партнер просто не понимает, чего вы от него требуете, так что следует показать ему все на практике. Однако не будьте слишком эгоистичны и старайтесь поддерживать инициативы дорогого для вас человека: любимому важно быть услышанным. Смело делать первый шаг можно и тем, кто только мечтает повстречать свою родственную душу. Направьте, подтолкните вашу пассию, и все пойдет как по маслу.

Любовный гороскоп на май 2018 года – Водолей

Мир и взаимопонимание – так можно описать отношения с вашим избранником в мае. Наконец старые обиды будут забыты, споры решены, а от конфликтов не останется и следа. Но помните: это не навсегда! Разногласия возникнут вновь, если вы не возьмете за правило честно и открыто обсуждать вдвоем все, что вас беспокоит. Одиноких Водолеев ожидают сразу несколько весьма перспективных свиданий. Возможно, для головокружительного романа время еще не пришло, но сильный интерес у вас возникнет совершенно точно.

Любовный гороскоп на май 2018 года – Рыбы

На протяжении длительного времени в отношениях с любимым человеком все хорошо, а значит, не лишним будет задуматься о том, чтобы перейти на новый уровень. Не исключено, что избранник и сам это ощущает: даже без вашего намека ближе к концу месяца от любимого последует признание или предложение руки и сердца. Пришло время определиться и тем, кто так долго избегал ответственности. Рядом с вами находится человек, готовый проявлять заботу и строить отношения. Не затягивайте, а дайте ему ответ.

Любите и будьте любимы!

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