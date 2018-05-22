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Телеканал СТБ / Дизайнеры СТБ вошли в топ-5 лучших на Kyiv Lights Festival

Дизайнеры СТБ вошли в топ-5 лучших на Kyiv Lights Festival

Телеканал СТБ

В течение трех дней, с 18 по 20 мая, в Киеве проходил международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival 2018. В этом году столица во второй раз превратилась в открытую арт-галерею со световыми скульптурами, инсталляциями и проекциями. В пятерку лучших конкурса по 3D-видеомапингу, одного из самых ярких событий фестиваля, вошла команда дизайнеров от телеканала СТБ – Raccoons’ red eyes. Ребята представили проект «Faces of talent» («Грани таланта»), демонстрирующий суть современной популярности на примере стремительно восходящего таланта. Подробнее – в материале.

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Второй Kyiv Lights Festival объединил 30 медиахудожников из 23 стран мира. В рамках соревнования по 3D-мапингу лаконичный и элегантный фасад здания Речного вокзала ненадолго превратился на арт-объект с видеопроекциями. Свою работу «Faces of talent» («Грани таланта») представила и команда видеодизайнеров СТБ – Raccoons’ red eyes. Световой проект, посвященный современной популярности и ее истинной ценности, занял 4-е место, уступив конкурсантам из Португалии, Японии и Словакии.

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Участники рассказали, что у каждого из них была своя задача и своя часть работы, которые уже потом были объединены в цельную графику. Всего над созданием проекта ребята работали месяц.  

«Вообще рассматривали много идей. Мы проанализировали различные конкурсы – те, что проходили и в Украине, и зарубежом, – и поняли, что просто набора геометрических линий и абстракций недостаточно. Поэтому хотелось прежде всего рассказать какую-то историю. У меня возникла идея с талант-шоу, – комментирует один из участников Raccoons’ red eyes, видеодизайнер Александр Горюк. – Мы ведь отдел сценографики, работаем как раз с талант-шоу – «Х-фактор», «Україна має талант». Нам эта тема знакома. Поэтому и решили рассказать именно историю стремительно восходящего таланта – творческий путь, взлет и падение, метаморфозы. На примере талантливой единицы мы стремились раскрыть суть современной популярности.»

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Конкурсная графика состоит из 9 актов: каждый отражает один из этапов, который постепенно проходит творческая личность. Зрители могли наблюдать, как прямо на фасаде Речного вокзала талантливая единица проявляется среди серой массы, набирает популярность и достигает вершины, а затем переживает внутренний конфликт и гаснет.

«Изначально мы хотели сосредоточиться на талант-шоу, но потом решили мыслить более глобально: в современном мире существует масса путей стать популярным. Например, интернет – у кого-то просто канал на YouTube выстрелил и он уже считает себя звездой, популярной личностью. Нашей целью было показать, что на деле это может ничего не значить.»

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Также группа дизайнеров СТБ призналась: не ожидали, что сражаться придется с настолько сильными конкурентами. Тем не менее, именно Raccoons’ red eyes являются единственными участниками от Украины, вошедшими в топ-5. От лица команды ребята поблагодарили Махатадзе Ираклия за возможность принять участие в конкурсе.

На этом Raccoons’ red eyes останавливаться не собираются и обещают подготовить работу для Kyiv Lights Festival в следующем году. Пожелаем им удачи и вдохновения!

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