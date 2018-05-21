В то время пока поклонники Олега Винника ожидают от своего кумира клип на заглавную песню концертного тура 2018 – «Ты в курсе», артист решил удивить их совершенно неожиданным видео на уже известную, но немного забытую самим музыкантом композицию «Дай мені помріяти». Трек из третьего авторского альбома «Роксолана» был написан Винником 6 лет назад, но с тех пор певец ни разу не исполнял его со сцены. Композиция стала саундтреком к анимации «Зачарований принц».

Новая работа Олега Винника – это коллаборация с создателями анимационного фильма «Зачарований принц», в украинском дубляже которого артист озвучил главного героя. Сцены, в которых фигурирует Олег, органично сочетаются с кадрами из мультфильма.

– Когда от создателей анимации поступило предложение записать саундтрек, а также снять на него клип, я отправил им на выбор несколько песен. И был приятно удивлен ответом следующего содержания: «Такое ощущение, что композицию «Дай мені помріяти» вы написали специально для данного мультфильма». Я никогда не строил планы и не ставил ставки на этот трек, но в процессе съемок совершенно иначе на него посмотрел, – отмечает музыкант.

В клипе Олег Винник предстает в двух образах: собственно, олицетворяет роль принца, которого озвучил в анимации, а также появляется в уже привычном для зрителя амплуа рок-музыканта, исполняющего свою композицию.

Напомним, семейная анимация “Зачарований принц” выйдет на украинские экраны 24 мая.



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