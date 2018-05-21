«ЭксперименТЫ» проверят украинцев на жестокость в 3 выпуске

22.05.2018 в 3 выпуске «ЭксперименТЫ» выяснят, насколько жестокими могут быть украинцы. Что произойдет, если позволить человеку выйти за грани дозволенного? Способны ли мы пойти на преступление и убить, если от нас этого требуют? И когда в нас зарождается жестокость? Узнаем уже завтра в третьем выпуске проекта «ЭксперименТЫ».

Каждый из нас уверен, что не способен лишить другого человека жизни. Но что произойдет, если нам прикажут это сделать? Уникальный эксперимент, который никогда ранее не проводился в Украине, покажет, смогут ли украинцы убить другого человека. Найдут ли подопытные в себе силы остановить эксперимент или будут продолжать?

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«ЭксперименТЫ» дадут группе интеллигентных людей полную власть над женщинами, которые не будут сопротивляться в ответ на любые действия. Перед людьми будет стоять выбор: обнять или поиздеваться? Как они поступят — узнаем во вторник в 20:00 на СТБ.

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