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Телеканал СТБ / «ЭксперименТЫ» проверят украинцев на жестокость в 3 выпуске

«ЭксперименТЫ» проверят украинцев на жестокость в 3 выпуске

Телеканал СТБ

22.05.2018 в 3 выпуске «ЭксперименТЫ» выяснят, насколько жестокими могут быть украинцы. Что произойдет, если позволить человеку выйти за грани дозволенного? Способны ли мы пойти на преступление и убить, если от нас этого требуют? И когда в нас зарождается жестокость? Узнаем уже завтра в третьем выпуске проекта «ЭксперименТЫ».

эксперименты

Каждый из нас уверен, что не способен лишить другого человека жизни. Но что произойдет, если нам прикажут это сделать? Уникальный эксперимент, который никогда ранее не проводился в Украине, покажет, смогут ли украинцы убить другого человека. Найдут ли подопытные в себе силы остановить эксперимент или будут продолжать?

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эксперименты

«ЭксперименТЫ» дадут группе интеллигентных людей полную власть над женщинами, которые не будут сопротивляться в ответ на любые действия. Перед людьми будет стоять выбор: обнять или поиздеваться? Как они поступят — узнаем во вторник в 20:00 на СТБ.

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