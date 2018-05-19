20 мая в 19:00 на СТБ выйдет 11 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-18. Лучшие ясновидящие традиционно пройдут два непростых испытания – выяснят, что объединяет героев программы, и расследуют историю молодого парня из села Полонистое Кировоградской области, который убежден, что ему грозит опасность. Во время одного из заданий участница реалити лишится памяти! Но сможет ли она прийти в себя?

В первом испытании экстрасенсам нужно будет определить, кто из присутствующих женщин связан отношениями с единственным приглашенным в студию мужчиной. На первый взгляд задание может показаться несложным, но в нем будет подвох, который и предстоит вычислить ясновидящим. Черный таролог Светлана Павлюк покинет съемочную площадку. Экстрасенс потеряет память и осознание того, где она находится. Сможет ли таролог прийти в себя – узнайте в это воскресенье.

На расследовании участники «Битвы экстрасенсов» постараются узнать, почему здоровый и крепкий 27-летний парень из села Полонистое Кировоградской области боится смерти и во всем видит знаки своей приближающейся кончины.

«Мне снятся поминальные обеды, а также, что у меня выпадают зубы! А однажды во сне я увидел бабку в черном. Она меня тянула за левую руку, дернула три раза – и я проснулся», – рассказывает Виктор.

Однако пугают парня не только сны, но и чье-то незримое присутствие рядом… Сила, охотящаяся за ним, окажется настолько мощной, что трое из четверых экстрасенсов попадут в ее западню.

Смогут ли ясновидящие нейтрализовать эту нечисть – смотрите в 11 выпуске «Битвы экстрасенсов» 20 мая, в 19:00, на СТБ!

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