«Один за всіх»-11: что ждет зрителей в 15 выпуске

Уже завтра, 20 мая, на телеканале СТБ состоится премьера 15 выпуска «Один за всіх»-11. Зрители узнают историю Екатерины Коробченко – матери-героини. Со своим супругом Анатолием они в браке уже 20 лет и за это время женщина успела родить ему 9 детей. Но сейчас любимый муж обвиняет Катю в измене. Он уверен, что жена отказываться выполнять супружеский долг, потому что у нее появился любовник. Кто это именно мужчина не знает, но под подозрением буквально все. В том числе родные Екатерины – ее сын, брат и отец. Подробнее о новом выпуске – в материале.

За помощью к Дмитрию Карпачеву и экспертам студии обратились дочки Екатерины и Анатолия – Лиза и Таня. Им надоело засыпать под скандалы, которые каждый вечер устраивает ревнивый отец. Девочки уверены, что папа обвиняет маму в измене, ведь очень сильно любит и боится потерять.

Сам Анатолий слова детей подтверждает. Он уверен, что в последнее время любимая заметно к нему охладела, а к тому же – отказывается получать новый интимный опыт. Так как днем Екатерина занимается работой по дому и уходом за их девятью детьми, вспыльчивый герой программы подозревает, что изменяет ему жена по ночам, когда он спит. А чтобы установить личность любовника, даже рассказал пикантные подробности их интимной жизни всему селу.

Скрывает ли что-то от мужа мать-героиня? Почему он хотел инсценировать собственное похищение? И зачем настаивает на рождении десятого по счету ребенка?

Узнаете завтра в 21:30 в 15 выпуске «Один за всіх»-11 на телеканале СТБ!

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