Сегодня, 18 мая, во всем мире отмечают Международный день музеев. К этому событию также приурочен фестиваль Ночь музеев, который начиная с 1997 года ежегодно проходит по всей Европе. Читайте подробности о том, какие мероприятия пройдут в Киеве в Ночь музеев, а также историю возникновения акции – в материале.

18 мая работники музеев всего мира отмечают профессиональный праздник, накануне которого многие музеи откроют свои двери для посетителей ночью!

«Ночь музеев» – это международная акция, главная цель которой – показать возможности и потенциал современных музеев, а также привлечь новых посетителей и заинтересовать молодежь. Первый раз «Ночь музеев» провели в столице Германии в 1997 году, а уже через 10 лет к акции присоединились и украинские музеи.

В этом году в международной акции примет участие рекордное количество музеев Украины. А темой международного праздника будут «Метаморфозы».

Куда пойти в ночь музеев в Киеве

По світу: з подорожніх вражень.

18 мая благотворительный вечер «По світу: з подорожніх вражень» организовывает Историко-мемориальный музей М. Грушевского. Вместе с современными деятелями культуры посетители окунутся в воспоминания о путешествиях, которые в итоге стали настоящими литературными жемчужинами. В своих эссе Михаил Грушевский писал о руинах Рима, карнавальной Венеции, об узеньких улицах Флоренции. Также гостей ждет концерт музыкальных вариаций от квартета QuadArt.

Стоимость: 100 грн

Ночь в музее: мифы музейных экспонатов

Традиционно Национальный музей истории Украины ежегодно проводит акцию «Ночь в музее», посвященную Дню музеев. Тема ночи – «Мифы музейных экспонатов». Гостей ожидают рассказы о мифах и легендах, интеллектуальные игры, мастер-классы и даже чаепитие!

С 23:00 до 5:00 посетители мероприятия смогут окунуться в фантастические легенды об экспонатах разных эпох. Гости примут участие в интерактивах, сыграют в игру «Интеллектуал Ночи», посетят мастер-классы, а также получат несколько подарков на память.

На протяжении всей ночи на территории музея будет работать лаунж-зона, где можно будет отдохнуть, посмотреть фильм или выпить горячий напиток. Начнется «Ночь» 19 мая в 21:30 с показа фильма «Весной» Михаила Кауфмана.

Стоимость билета: 300 грн.

Вечеринка «Туса, манюшки, хеток».

20 мая в музее Павла Тычины состоится яркая вечеринка под названием «Туса, манюшки, хеток», обязательном дресс-кодом которой будет образ или аксессуар стиляг. Посетителей ждет запрещенная в СССР живая музыка, романтическая вечерняя экскурсия «Женщины в жизни Павла Тычины», настольные игры, мастер-классы а также рок-н-ролльные и буги-вуги танцы.

Начало: 18:00

Стоимость билета: 170 грн

Кроме того, сегодня и завтра вход во многие столичные музеи будет бесплатным, а посетителей ожидают необычные и увлекательные квесты, экскурсии и развлечения. Однако для того чтобы свободно попасть на экскурсию, следует заранее позвонить и уточнить график бесплатного посещения.

Список музеев Киева с бесплатным входом

Зоологический музей. Адрес: Киев, Богдана Хмельницкого, 15, телефон: 044 235 01 85;

Музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко. Адрес: Киев, Терещенковская, 17, телефон: 044 288 14 50; 044 235 32 90;

Музей Михаила Булгакова. Адрес: Киев, Андреевский спуск, 18, телефон: 044 425 52 54;

Музей телевидения. Адрес: Киев, Мельникова, 42, телефон: 044 481 51 61;

Национальный музей истории Украины. Адрес: Киев, ул. Владимирская, 2, телефон: 044 278 48 64;

Национальный музей Тараса Шевченко. Адрес: бульвар Шевченко, 12, телефон: 044 234 25 56.

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