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Телеканал СТБ / Небачене Євробачення: за кулисами шоу

Небачене Євробачення: за кулисами шоу

Телеканал СТБ

Евровидение-2018 осталось позади. Уже известны имена победителей и страна, которая будет принимать песенный конкурс в следующем году. Что осталось за кулисами шоу? Почему «посыпались» букмекерские ставки? Читайте в нашем материале.  

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Сначала букмекеры ставили на выигрыш израильской конкурсантки Нетты Барзилай, однако уже в шаге от финала ставки резко изменились в пользу гречанки, которая представляла Кипр, Элени Фруейры.  

«Очевидная фаворитка (Нетта Барзилай. – Ред.) оказалась неочевидной фавориткой. Просто она разочаровала. Ее вокал, откровенно говоря, подводил. Она задыхалась до конца песни», — сказал комментатор Евровидения-2018 Сергей Притула.

Но несмотря на прыжки ставок, Нетта Барзилай все же завоевала первенство.

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Еще один претендент на победу, по версии букмекеров, ALEXEEV горько разочаровал своим выступлением зрителей. Волнение, которое заметили и поклонники конкурса, и профессиональное жюри, сыграло с артистом злую шутку. Певец не попал даже в финал.

Не обошлось и без скандала. Перед конкурсом Россия организовала колонну с флагами несуществующих республик ЛНР/ДНР во главе со своей представительницей на конкурс Юлией Самойловой.  

«И она во всем этом. А потом они нам рассказывают, что артист находится вне политики. Я сочувствую ей как человеку с ограниченными возможностями, но не понимаю, как можно заставить артиста возглавить шоу какой-то ходячей кунсткамеры?!» — прокомментировал Притула.

Однако ни хитрости с акциями, ни сильный бэк-вокал не помог получить русской представительнице победу. Более того — благодаря ее выступлению, Россия впервые за всю историю шоу не прошла в финал.

А вот украинскому представителю MELOVINу не понадобились дополнительные и сомнительные акции, чтобы привлечь к себе внимание европейцев. Певец еще до конкурса получил поддержку и симпатию сторонников Евровидения. В результате, благодаря зрительским голосам, исполнитель не только попал в финал, но и набрал высокие баллы, в итоге заняв 17 место.

Какая мечта у норвежского представителя Евровидение-2018 Александра Рыбака и кто поддержал нашего MELOVIN’а перед финалом – смотрите в видео.

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Video: Небачене Євробачення: за кулисами шоу

В проекте Небачене Євробачення 2018 в выпуске 7 о событиях за кулисами

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