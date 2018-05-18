Чем удивит 11 выпуск «Світами за скарбами»

19 мая в 11 эпизоде тревел-шоу пары продолжат свои приключения во Вьетнаме. В этой стране участников ждут новые увлекательные конкурсы. Чем же именно удивит 11 выпуск «Світами за скарбами» – читайте в материале.

Осталось только 4 пары, а это значит, скоро определится тройка финалистов. Кто же попадет в их число, кто станет на шаг ближе к главному призу тревел-шоу «Світами за скарбами»? Узнаем совсем скоро.

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Теперь для участников заполучить клад стало немного сложнее, так как нужно привыкать к вьетнамской жаре.

В 11 эпизоде «Світами за скарбами» пары пройдут испытание своими страхами, непривычным климатом и вьетнамской культурой. Кого из участников примет новая страна, а кому придется несладко?

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Все это вы узнаете в 11 выпуске «Світами за скарбами» уже в субботу, 19 мая, в 23:10 на СТБ.

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